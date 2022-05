Ya comienza la Vuelta a Colombia: ¿Cuál será el recorrido?

La edición 72 de la Vuelta a Colombia, que ganó el año pasado José Tito Hernández y que en 2022 se disputará del 3 al 12 de junio, tendrá más de 1.400 kilómetros repartidos en diez etapas, informó la Federación Colombiana de Ciclismo (Fedeciclismo).



La caravana estará compuesta por 176 ciclistas y arrancará con una etapa de 123,4 kilómetros entre las caribeñas ciudades de Barranquilla y Cartagena, y culminará en Tunja con una contrarreloj individual de 41,9 kilómetros. El trayecto final será entre Paipa y Tunja, en el departamento de Boyacá.



Esa fracción es muy similar a la que se disputó en el Campeonato Mundial de Ruta de 1995, y que ganó el español Abraham Olano Manzano y en cuyo segundo lugar quedó su compatriota Miguel Induráin. El viaje ciclístico, evento perteneciente al calendario UCI 2.2, llevará a los corredores por los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, Antioquia, Caldas, Cundinamarca y Boyacá.



La Vuelta, que se disputa de forma ininterrumpida desde 1951, tendrá etapas en la que los velocistas pueden mostrarse, otras de media montaña y las que llevarán a los ruteros a las cumbres que han hecho destacarse en el lote mundial a los 'Escarabajos'. Los aspirantes al título tendrán el primer contacto con la montaña en la cuarta etapa, de 158,4 kilómetros entre Caucasia y Yarumal, con un premio de montaña fuera de categoría en el Alto de Ventanas, y uno de segunda en el Alto Minavieja.



Al día siguiente, la quinta fracción, entre Yarumal y La Unión, tendrá tres premios de montaña, mientras que la octava entre Sopó y Somondoco, contará con dos subidas de tercera categoría. La séptima jornada servirá para decantar aún más los candidatos al título por la dosis de cuesta porque arranca en Mariquita (Tolima) y termina en el Alto del Vino, de 140 kilómetros.

La fracción más corta será la octava de 96,3 kilómetros, el viernes 10 de junio, que se disputará entre las localidades de Sopó y Somondoco (centro). La más larga irá de Rionegro (Antioquia) a La Dorada (Caldas), de 202,6 kilómetros, que será el 8 de junio, en donde el calor será el factor predominante.

Recorrido:

1 Etapa: viernes 3 de junio – 123.4 kms



Recorrido: Barranquilla-Pto Colombia-Loma Arena-Cartagena



Hora de salida: 9:00 am.



Hora de llegada: 12:30 pm.



Sitio de salida: Calle 79 Malecón – Barranquilla



Sitio de llegada: Av. Santander Calle 31 – Cartagena







2 Etapa: sábado 4 de junio – 176.7 kms



Recorrido: Cartagena-Turbaco-Arjona-San Juan Nepomuceno-San Jacinto-Carmen-Ovejas-Corozal-Sincelejo



Hora de salida: 8:00 am.



Hora de llegada: 1:00 pm.



Sitio de salida: Av. El Bosque INEM – Cartagena



Sitio de llegada: Kra 25 Calle 16 – Sincelejo







3 Etapa: domingo 5 de junio – 116.9 kms



Recorrido: Sincelejo-Sampués-Chinú-LaY-Ciénaga De Oro-Cerete-Montería.



Hora de salida: 8:30 am.



Hora de salida: 12:30 pm.



Sitio de salida: Calle 21 Parque de Sincelejo



Sitio de llegada: Calle 27 Catedral de Montería



Neutralización a Caucasia





4 Etapa: lunes 6 de junio – 158.4 kms



Recorrido: Caucasia-Taraza-Valdivia-Alto Ventanas-Yarumal.



Hora de salida: 8:00 am.



Hora de llegada: 1:00 pm.



Sitio de salida: frente Alcaldía de Caucasia



Sitio de llegada: Kra 20 Parque de Yarumal







5 Etapa: martes 7 de junio – 189.1 kms



Recorrido: Yarumal-Llanos-Don Matías-Bello-Guarne-Rionegro-La Ceja-La Unión.



Hora de salida: 8:00 am.



Hora de llegada: 1:30 pm.



Sitio de salida: Kra 20 Parque de Yarumal



Sitio llegada: Calle 10 Parque de la Unión







6 Etapa: miércoles 8 de junio – 202.6 kms



Recorrido: Rionegro-Marinilla-Santuario-Cocorná-Doradal-Puerto Salgar-La Dorada.



Hora de salida: 8:00 am.



Hora de llegada: 1:30 pm.



Sitio de salida: Calle 43 Kra 50 Rionegro



Sitio de llegada: Kra 2 Calle 15 y 16 Parque de La Dorada



Neutralización a Mariquita







7 Etapa: jueves 9 de junio – 140.4 kms



Recorrido: Mariquita-Honda-Guaduas-AltoTrigo-Villeta-La Vega-Alto Del Vino.



Hora de salida: 8:30 am.



Hora de llegada: 1:30 pm.



Sitio de salida: Kra 3 Alcaldía de Mariquita



Sitio de llegada: Alto del Vino



Neutralización a Sopo







8 etapa: viernes 10 de junio – 96.3 kms



Recorrido: Sopo-Tocancipá-Gachancipá-Sisga-Macheta-Guateque-Somondoco.



Hora de salida: 8:00 am.



Hora de llegada: 1:30 pm.



Sitio de salida: frente Alcaldía de Sopo



Sitio de llegada: Kra 3 Calle 5 Alcaldía de Somondoco







9 etapa: sábado 11 de junio – 182.2 kms



Recorrido: Guateque-Macheta-Sisga-Choconta-Villapínzon-V/Quemada-Tunja-Paipa-Duitama-Santa Rosa De Viterbo.



Hora de salida: 8:00 am.



Hora de llegada: 1:30 pm.



Sitio de salida: Kra 6 Alcaldía de Guateque



Sitio de llegada: Kra 5 Parque de Santa Rosa Viterbo







10 etapa: domingo 12 de junio – CRI 41.9 kms



Recorrido: Paipa-Tunja.



Hora de salida: 8:00 am.



Hora de llegada: 12:30 am.



Sitio de salida: Vía Central Terminal de Paipa



Sitio de llegada: Kra 9 Plaza de Bolívar-Tunja







EFE