¡Bravo! Nuevas campeonas nacionales en ciclismo de ruta

La ciclista Diana Peñuela (DNA Pro Cycling) se coronó este viernes nueva campeona de ruta en los nacionales de Colombia que se disputan en el departamento de Risaralda. Al término de los 142,4 kilómetros de recorrido, Peñuela, que cronometró 4 horas 91 minutos y 57 segundos, superó en el remate a Yenny Colmenares (Colombia Tierra de Atletas), mientras que la presea de bronce fue para Andrea Alzate (CM Team).

"Me lo merecía, al final sentí que no tenía piernas, pero gracias a Dios me salió, después de ser tantas veces segunda. Disciplina, es con lo que se cumplen las cosas", dijo la campeona al canal de televisión Win Sports. La corredora de 35 años añadió que "valió la pena estar peleando por esta camiseta. Voy a estar muy feliz de llevarla por todo el mundo".



La prueba, que transcurrió en un circuito ondulado en Pereira, la capital departamental, fue rápida pues las ciclistas anduvieron a una media de 32,87 kilómetros y pese a los muchos intentos de fugas todo se definió en la llegada masiva. En la categoría sub-23, que se disputó al mismo tiempo y sobre la misma distancia que la elite, la ganadora fue Elizabeth Castaño (Colombia Tierra de Atletas).

La medalla de plata fue para Carolina Vargas (CM Team y el bronce fue al cuello de su compañera Stefania Sánchez. El jueves Lina Marcela Hernández (Colombia Tierra de Atletas) y el cundinamarqués Daniel Felipe Martínez (Ineos) ganaron la contrarreloj de la categoría elite. Los nacionales seguirán este fin de semana. El sábado el turno será para los sub-23 y el domingo se cierra con la prueba de gran fondo para los elite sobre una distancia de 229 kilómetros.





