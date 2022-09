Caso Quintana cambiaría las reglas de juego con la agencia antidopaje

El pedalista colombiano Nairo Quintana continúa expectante por la decisión que pueda tomar su caso luego de la descalificación en el Tour de Francia de este año. Por ahora el boyacense se encuentra en tierras australianas a la espera de la prueba de ruta élite en los campeonatos Mundiales de Australia.

El pedalista del Arkea habría motivado una decisión radical de la Agencia Mundial Antidopaje, el diario 'The Telegraph' aseguró: "La sección de deportes de The Telegraph puede revelar que el tramadol está cerca de ser incluido como sustancia en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje, de acuerdo con una recomendación del comité ejecutivo de la organización que se daría en una reunión este viernes".



Según señala el artículo, la medida se daría luego de que el exfutbolista inglés Chris Kirkland confesara que estuvo cerca de quitarse la vida luego de su adicción a esa sustancia y que se diera el caso Nairo Quintana, a quien le fue identificada la sustancia en su sangre, durante unas pruebas realizadas en competencia, por la UCI.



Ahora, de confirmarse la inclusión del tramadol en la lista su uso tampoco estaría permitido como medicamento fuera de competencia. Por ahora el colombiano espera la respuesta del recurso ante el TAS, su defensa estaría sustentada en la violación al debido proceso y a una serie de exámenes diagnósticos que comprobarían que no consumió el tramadol.