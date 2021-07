'A mí lo que me hace feliz es correr': Quintana habla de su retiro

Nairo Quintana estuvo en la inauguración de una de sus tiendas en la ciudad de Bogotá, allí atendió a medios de comunicación y habló de frente sobre su retiro.

El colombiano aseguró antes los micrófonos de los medios de comunicación: "Esto lo llaman los franceses la pequeña muerte, es cuando un deportista ya está pensando en su salida y ya hasta aquí, te conocimos y chao', es cuando se retira y muchos de ellos entran en depresión y bueno, tengo plata, pero no sé qué hacer y no me hace feliz, y a mí lo que me hacía feliz era correr y ganar carreras, pero es que ya no me da”, dijo en la presentación de su primera tienda".



El boyacense además agregó: "Estamos poco a poco incursionando en las diferentes cosas y también preparando el futuro, cuando me retire, y decirles también a los deportistas jóvenes emprendan, y comiencen a ver ya experimentar después de su deporte qué puede hacer, para que no entren en depresión, para que no entren en la pequeña muerte que llaman los franceses”, concluyó.