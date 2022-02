¡Gloria para Nairo Quintana, campeón del Tour de los Alpes Marítimos!

¡Otro día de gloria para Nairo Quintana! Y casi puede decir que no importa cuándo lo leas, felizmente para él, para su motivación y la imponente carrera que se ha hecho a pulso.





El colombiano se coronó este domingo campeón del Tour de los Alpes Marítimos tras ganar la última fracción, entre Villefranche-sur-Mer y Blausasc, de 112 km, con un premio de montaña de tercera y dos de segunda categoría.



Quintana tuvo una jornada impecable, a 32 kilómetros de la meta pasó segundo en el puerto de montaña y sumó 8 puntos y entonces se lanzó por la persecución de Pinot con quien avanzó hasta estar a 12 kilómetros de la meta cuando los soltó a él y al entonces líder Wellens, a quienes superó no solo escalando sino en el descenso, un terreno que no es precisamente su fuerte, pero que dejó claro el tremendo estado de forma en el que se encuentra.





El boyacense descontó casi un minuto y medio en la llegada, un triunfo sin discusión y que deja clara la casta del pedalista. Quintana es campeón del Tour de La Provenze y del Tour de Los Alpes Marítimos, un logró que ilusiona para la llegada de las tres grandes carreras de la temporada.



"Tenía un sabor amargo ayer por no ganar pero sabíamos que hoy lo podíamos intentar. Es una alegría, he tenido un buen momento de forma y tenía que aprovecharlo. Este año he podido trabajar, el equipo ha hecho un gran trabajo, estamos contentos y si es así el trabajo brilla. En Mónaco son carreteras en las que entreno casi todos los días, tenía mucha confianza, arriesgué porque fue a muchos kilómetros el ataque. Seguimos trabajando para la París Niza, necesitamos llegar en buena forma para hacer una excelente carrera", dijo el campeón tras su victoria.



Clasificaciones



Etapa

1. Nairo Quintana 2 h 55 min 17 s

2. Guillaume Martin a 1 min 22 s

3. Thibaut Pinot a 1 min 30 s

4. Alexis Vuillermoz m.t.

5. Tim Wellens m.t.

6. Michael Storer a 1 min 37 s

7. Andrea Vendrame a 2 min 25 s



General

1. Nairo Quintana 10 h 56 min 01 s

2. Tim Wellens a 1 min 30 s

3. Guillaume Martin a 1 min 49 s

4. Valentin Madouas a 2 min 50 s

5. Bauke Mollema a 2 min 52 s