Nairo Quintana, como pez en el agua en el Arkea: dos nuevos compañeros

El pedalista boyacense Nairo Quintana atraviesa un gran momento, su sexto lugar en el Tour de Francia lo acercó nuevamente a los nombres fuertes dentro del pelotón. El líder del Arkea parece estar satisfecho con el rendimiento dentro de la escuadra francesa.

La vara con la que se mide al boyacense es muy alta, luego de ganar el Giro en el 2014 y la Vuelta en el 2016 los aplausos se han estancado para el pedalista de 32 años. Sin embargo desde el 2017 ha ganado fracciones de etapa en más de 15 oportunidades y 8 triunfos de carreras.



Sin duda el Tour siempre ha sido el gran objetivo del líder del Arkea, las últimas apariciones no tuvieron los resultados esperados, tanto así que tanto Quintana como la escuadra francesa esperaban esta edición para tomar una determinación sobre su posible continuidad.



Antes de acabar la competencia Nairo aseugraba: “Estamos en negociaciones. Estoy en un equipo que me ha dado la mano. Los primeros años fueron complicados, con lesiones y no termina uno de asimilar”.



Acabó con la especulación: “Nos sentamos a analizar y hablar. Hemos dado resultados. Este año en todas las carreras que hemos estado hemos terminado dentro de los 10 primeros. Vienen refuerzos para el equipo y creo que seguiré aquí”.



Precisamente, los refuerzos van llegando de a poco, esta semana el equipo francés confirmó la llegada de los franceses Louis Barré y Clément Champoussin.

