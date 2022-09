¿Se quita la presión? Otro candidato para quedarse con el Mundial

El belga Wout Van Aert, maillot verde del Tour de Francia y uno de los máximos favoritos para el Mundial en ruta que se disputa el día 25 en Wollongong (Australia), advirtió de que la selección belga "saldrá este año con dos líderes", en referencia a que compartirá los galones del equipo con Remco Evenepoel, reciente ganador de la Vuelta.

Wout van Aert tiene claro que el equipo belga tomó nota de la decepción en 2021, cuando se escapó el maillot arcoíris en beneficio del francés Julian Alaphilippe. “ Aprendimos de eso. Ahora, como equipo, vamos con dos líderes a Wollongong”, deja claro Van Aert en Velonews.



El Mundial 2021 dio origen a polémica y recriminaciones en el ciclismo belga por una supuesta falta de colaboración entre los componentes del equipo, especialmente entre Van Aert y Evenepoel, comportamiento que criticó también la leyenda del ciclismo Eddy Merckx. “Quiero mirar hacia adelante, y creo que es suficiente decir que aprendimos de eso y lo haremos manera diferente. Este año los demás tienen que ver a dos belgas y no solo a uno”, subrayó Van Aert.



El ciclista de Herentas detalló: “El año pasado, yo era el único líder y, con un tipo tan fuerte como Remco, siempre es mejor ir como co-líder y correr juntos, eso es algo que aprendimos como equipo. Lo haremos diferente este año”. Van Aert dijo que es obvio que Evenepoel ahora merece el estatus de colíder, algo que no estaba tan claro ya que el joven belga venía de una lesión en un accidente en Il Lombardia en 2020. “Podríamos haber actuado de forma diferente en el tramo final del año pasado, pero había más dudas sobre su estado después de un verano difícil para él. Ahora es obvio lo fuerte que es”, dijo Van Aert sobre Evenepoel, que se proclamó el pasado domingo vencedor de la Vuelta a España.



“No fue inteligente usar su poder desde el principio. La primera vez que estuvo al ataque fue con 200 km para el final, creo. Eso no es lo que debería haber hecho”, dijo. “Creo que puedo manejar la presión de ser el único líder, ese no es el problema”. Para Van Aert, compartir funciones de liderazgo con Evenepoel no cambia mucho para él. “Con Remco al frente, los demás tienen que perseguir, y esa puede ser una muy buena situación para mí. El recorrido es interesante para el equipo, una subida de 1 km al 7 por ciento en el circuito nos suena muy familiar a los belgas”, dijo Van Aert.