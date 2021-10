Un secreto a voces: Miguel Ángel López tiene nuevo equipo

El ciclista colombiano Miguel Ángel 'Supermán' López, que durante el 2021 formó parte del Movistar, regresa al Astana Premier Tech -Astana Qazaqstan a partir de 2022- tras llegar a un acuerdo y firmar un contrato que lo vincula al equipo kazajo por las próximas dos temporadas (2022-2023).

"Lo principal es que estoy volviendo a casa, a mi equipo, el que tanto me dio y con el que estoy seguro podremos vivir muchos más momentos maravillosos. Hay mucho trabajo por delante para que la nueva temporada sea un éxito para mí y para el Astana", expresó López en un comunicado emitido este viernes por su nuevo conjunto.



Después de seis temporadas (2015-2020) en la formación kazaja, 'Supermán' se fue al Movistar, con el que ganó la Vuelta a Andalucía, la Mont Ventoux Dénivelé Challenge y una etapa de La Vuelta a España, carrera que abandonó durante la penúltima jornada en un episodio que generó malestar en la agrupación española y que terminó con la resolución de su contrato, que había sido renovado hasta 2023.



"En el mundo del ciclismo profesional un ciclista que quiere seguir avanzando a veces tiene que cambiar algo en su carrera para adquirir una nueva experiencia. A veces es bueno, a veces no", agregó López en el documento publicado por el Astana.



Durante su primera etapa en la escuadra de Kazajistán, el ciclista nacido en Pesca (Boyacá) consiguió sus mayores logros incluidas las victorias de la Vuelta a Suiza (2016), la Volta a Catalunya (2019), la Vuelta a Colombia (2019) y los triunfos de etapa en el Tour de Francia (2020) y La Vuelta a España (2017). Sus mejores resultados en las grandes vueltas también se dieron en las filas de esta conformación con la que en el 2018 consiguió situarse en el tercer lugar del podio del Giro de Italia y de la ronda ibérica.



"Es un ciclista que creció y logró sus mayores éxitos en nuestro equipo, y por eso estoy feliz de que después de un breve descanso esté regresando. Creo que esta experiencia, tanto buena como no tan buena, le ayudará a seguir su desarrollo", manifestó Alexander Vinokurov, mánager deportivo del Astana. El retorno de López se suma a las incorporaciones de su compatriota Sebastián Henao y de los italianos Vincenzo Nibali -quien también regresa al Astana tras su paso entre el 2013 y 2016- y Leonardo Basso.