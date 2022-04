Supermán López va por la capa verde en el Tour de los Alpes

El líder del Team Astana estará en la salida de Cles con la esperanza de convertirse en el primer colombiano en ganar la Vuelta a los Alpes (18-22 de abril). “Las etapas son intensas y difíciles, y sigo luchando por las victorias”. No hay ciclistas colombianos en el cuadro de honor de la Vuelta a los Alpes : una estadística que suena un poco extraña para un país reconocido mundialmente por la calidad de sus escaladores.



En 2021, Nairo Quintana finalizó 7º en la general de la carrera por etapas organizada por la GS Alto Garda , y su compatriota más joven, Miguel Ángel López , será el próximo en intentar cambiar esta tendencia, del 18 al 22 de abril . El ciclista del equipo Astana participó en la edición 2018 de la Vuelta a los Alpes, conquistando la etapa reina en Alpe di Pampeago y finalizando tercero en la clasificación general. En 2022, el atleta colombiano de la región de Boyacá, incluyó en su calendario de temporada la Vuelta a los Alpes y el Giro de Italia.



“ El TotA es el paso final en mi preparación para el Giro. Alcancé el podio final y gané una etapa en la Vuelta a los Alpes. Puedo decir que este año nos enfrentaremos a un reto muy difícil: he visto los perfiles de las etapas, la tercera y cuarta etapa serán clave para la lucha por la clasificación general, pero todas las demás etapas son agotadoras y difíciles también”. Dos carreras italianas más marcaron la primera parte de la temporada del ciclista colombiano, Strade Bianche y Tirreno Adriatico.



“Me gusta competir en Italia, me gustan estas carreras, estas carreteras. El Giro de Italia es una gran carrera, pero, también me gusta la Vuelta a los Alpes ”, decía 'Superman', apodo de López en el pelotón.



“Creo que mi temporada empezó bien en la Vuelta a Andalucía, pero en la Tirreno-Adriático las cosas no salieron como estaba previsto: sin embargo, todos mis principales objetivos están por delante en el año. Después de un breve período en casa con mi familia, estoy listo para la parte final de la preparación ”, comentó López. - “La Vuelta a los Alpes es una opción ideal para prepararme y comprobar mi estado antes de un gran evento como el Giro de Italia. . En una ruta así, se puede trabajar en encontrar las sensaciones adecuadas en los finales de las etapas, para estar al 100% a principios de mayo".



Con motivo de su debut en la Vuelta a los Alpes, en 2018, el atleta de Pesca tenía veinticuatro años y apenas se acercaba a las primeras carreras por etapas. Ahora, López tiene 28 años y apunta a ganar su primera Gran Vuelta después de pisar el podio final en el Giro de Italia y la Vuelta a España.



“ He madurado y adquirido una valiosa experiencia, lo que me ayuda en las carreras. Pero, al mismo tiempo, el trabajo aún no está hecho, sigo luchando por los éxitos, por las victorias, y no quiero detenerme ahora”.



El mensaje de 'Superman' suena a aviso para sus rivales. Los deportistas que aspiren a hacerse con el maillot verde en Lienz -y luego ganar la 'Maglia Rosa' en Verona- tendrán que enfrentarse a un serio contendiente: Miguel Ángel López.





Información de la Oficina de Prensa del Tour de los Alpes.