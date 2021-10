'Pasó con Nairo y Landa también': López arremete contra el Movistar

El ciclista colombiano Miguel Ángel 'Supermán' López, reciente fichaje del Astana, explicó, sobre el abandono en La Vuelta y su posterior salida del Movistar, que la única reflexión que le queda es que "uno tiene que estar donde lo quieran, pueda brillar y hacer las cosas bien".

"La gente lo ve como una falta de respeto, pero es fácil hablar y decir cosas. Yo pienso que lo más importante es estar donde uno sea feliz y pueda correr a su gusto, todos estén apoyándote y que exista ambiente, sin tensión y sin egoísmo", señaló el nacido en Pesca (Boyacá) en una entrevista publicada este miércoles por el portal web de As en Colombia.



El ciclista de 27 años detalló algunos hechos que derivaron en su desvinculación de la escuadra telefónica tras haber firmado una renovación de su contrato. "No ir a los Juegos Olímpicos, el bajarme del Tour y no por decisión mía, varias cosas, y en La Vuelta pasan otras cosas de mucha tensión al compartir liderato", dijo.



"En Movistar siempre ha pasado así y con Nairo y Landa también se vivió años antes. Yo llegué a sentir esa misma tensión, sabiendo que tenía dos años de contrato por delante prefería hacer lo que hice y tomar otro camino", añadió. 'Supermán' también se refirió a la oferta que tuvo de parte del Bora. "Ya fue hace más de un año, pero uno a veces toma algún camino y después se da cuenta que fue el equivocado y no puedes devolver el tiempo. Pasó así, pero eso queda para la experiencia, para la vida", contó. Ahora en su regreso al Astana oficializado la semana anterior, López prepara lo que será el 2022 con el equipo kazajo al cual estará vinculado por los próximos dos cursos."He tenido el descanso más largo de las últimas temporadas y eso me está dando mucha energía y mucha fuerza, el compartir con mi familia también es energía extra. El objetivo serán las grandes vueltas", manifestó. "Este año todos han visto que Astana de cara al futuro ha hecho grandes cambios. Los que vivimos de cerca sabemos la clase de corredores que han contratado, eso me da tranquilidad porque vamos aquedar con un gran bloque de gregarios", concluyó.





EFE