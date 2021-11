'Tiene margen de mejora': Astana promete batalla con 'Supermán' López

El ciclista colombiano Miguel Ángel López "aún tiene margen de mejora", según afirma Giuseppe Martinelli, director deportivo de su nuevo equipo, el Astana Qazajstan, adonde llega "Supermán" después de su salida precipitada del Movistar tras el incidente que protagonizó con su polémica retirada en la penúltima jornada de la Vuelta 2021.

López, tras cancelar el año de contrato que tenía con el equipo español, decidió aceptar la oferta del Astana, equipo en el que corrió entre 2015 y 2020. "Miguel Ángel no quería irse de nuestro equipo en 2020, prefería quedarse con nosotros, pero el presupuesto era realmente pequeño. A la primera oportunidad nos llamó para volver. Creo que todavía tiene margen de mejora. No olvidemos que ganó una etapa del Tour el año pasado y luchó en la Vuelta hasta el final por el podio. Aún no sé qué pasó y se ha hablado mucho. Creo que es importante para que su moral vuelva a estar alta, y donde obtuvo sus mejores resultados", señaló Martinelli en Spazio Ciclismo.



El equipo kazajo se ha reforzado con varios ciclistas importantes, ya que a la llegada de López hay que sumar la de otro de sus excorredores, el italiano ganador de las tres grandes Vincenzo Nibali, quien también se encontraba en los planes de Giuseppe Martinelli .



" Apoyé el regreso de Nibali e insistí en su fichaje por el Astana . Sin duda será un año importante para él y para nosotros, será un arma importante para el equipo. Es un ciclista que siempre está disponible. Para él es un regreso a casa, con su familia", concluyó.







EFE