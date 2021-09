¡Ganó todo lo que corrió! Bayona, estrella de la Copa de Naciones

Con cuatro oros ganados, el último de ellos en el keirin, la colombiana Marta Bayona, de 26 años, se convirtió en la máxima estrella de la Copa de Naciones de Ciclismo de Pista de Cali, que este domingo bajó el telón dejando como campeona a la representación anfitriona.

Bayona, oriunda del departamento de Santander, fue la mejor en la velocidad individual, los 500 metros contrarreloj, formó parte del equipo que ganó la velocidad y remató con el keirin en donde doblegó a la mexicana Yuli Verdugo y la polaca Urzsula Los. "La verdad no me esperaba todo esto, venía con una mentalidad demasiado fuerte y con un plan de entrenamiento muy bueno, y acá se vieron los resultados", expresó Bayona a periodistas.



La múltiple medallista añadió que tuvo grandes rivales como la francesa Mathilde Gros y la mexicana Yuli Verdugo. "Disfruto mucho la velocidad por equipos. Me gusta ganar con mis compañeras, todas las pruebas me llenan de orgullo y darle medallas al país", expresó. Colombia totalizó cinco medallas de oro, seis de plata y seis de bronce para 23.680 puntos; mientras que Trinidad y Tobago cerró con cuatro oros y Polonia tercera con dos oros, tres platas y cuatro bronces.



Los hombres aportaron la medalla dorada en la cuarteta de persecución, conformada por Juan Esteban Arango, Bryan Gómez, Jordan Parra y Juan Pablo Zapata, quienes superaron a Michael Foley, Jackson Kinniburgh, Mathias Guillemette, Sean Richardson.

GANÓ TODO LO QUE CORRIÓ

La otra gran figura del evento fue el trinitense Nicholas Paul que ganó oro en el keirin, la velocidad individual y el kilómetro contrarreloj. "Es fabuloso ganar en un certamen, me gusta mucho la pista de Cali, es mi segunda vez, ahora gané tres medallas y espero volver por más", dijo el deportista de 22 años que se entrena ocho horas diarias y que estuvo entre los diez primeros de la velocidad en los Olímpicos de Tokio. Paul superó en el keirin a los colombianos Kevin Santiago Quintero y Santiago Ramírez.



Para ganar la velocidad impuso nuevo récord de pista -9.600 segundos- quebrando la marca que tenía el francés Franocis Pervis. La cuarta presea dorada de Trinidad y Tobago la obtuvo Akil Campbell en la eliminación hombres después de una ajustada definición.



El polaco Kenny de Ketele se quedó con la plata y el chileno Cristian Arriagada consiguió el bronce. Polonia, en tanto, se quedó con dos oros en velocidad equipos hombres, seguido por Colombia (plata) y Polonia (bronce); lo mismo que en la madison mujeres, por encima de Ucrania y Colombia.







EFE