Lina Hernández, mejor latinoamericana en la CRI del Mundial de Bélgica

En medio del amplio dominio de los Países Bajos y el espectáculo de la definición por el arcoíris de la contrarreloj para damas élite, la selección Colombia presentó en el trazado de 30 kilómetros a sus dos vigentes campeonas nacionales de ruta: Lorena Colmenares y Lina Marcela Hernández, quien sumó a su trayectoria contra el cronómetro, la participación en un Campeonato del Mundo de la especialidad.

En Bélgica, la antioqueña de 22 años se destacó como la mejor latinoamericana de la competencia, ocupando la casilla 34 a 4:22 minutos de la neerlandesa, Ellen Van Dijk, nueva monarca mundial, que superó en un duelo vibrante a la suiza Marlen Reusser, plata a 10 segundos, y su compatriota Annemiek Van Vleuten, quien completó el podio, a 24 segundos.

La mejor actuación de latinoamérica en el Mundial de contrarreloj fue para la talentosa Lina Hernández, campeona continental de la especialidad. Gran experiencia. Gran aprendizaje para el futuro ¡FELICIDADES, CAMPEONA! #OrgulloColombiano 🥇💪👏 — FCC (@fedeciclismocol) September 20, 2021

Lina terminó muy feliz por esta nueva experiencia: “Me voy muy contenta con las sensaciones que logré obtener en esta prueba, realmente han sido muy buenas, me voy contenta y feliz pero no conforme, espero volver y trabajar un poco más en esta especialidad para hacerlo mucho mejor”.

Por su parte Lorena Colmenares también dijo al término de la competencia: “Sentir lo que sentí hoy de tomar la partida y representar a mi país en esta prueba fue algo indescriptible, yo acá vine a gozar, sé que no soy especialista, pero cuando me dijeron que tenía que correrla dije que sí, esto no lo vive todo el mundo y hoy lo viví, me deja una alegría inmensa”.



En la categoría masculina Santiago Buitrago finalizó en la casilla 38 a 2:12 minutos del danés Johan Price: “Para mí es un orgullo representar a mi país y más en una prueba que me gusta mucho. Fue un día muy duro, una crono que al final se me hizo bastante larga, era una prueba para especialistas, pero quedé muy contento con mi actuación. He visto que he mejorado, es el resultado que esperaba”.





Información de la Federación Colombiana de Ciclismo