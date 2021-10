'Era una etapa bastante dura' Chacón, líder de la Vuelta Femenina

La pedalista venezolana Lilibeth Chacón superó un reto personal al quedarse este jueves con la victoria en la prueba contrarreloj que se disputó en la tercera etapa de la Vuelta a Colombia Femenina 2021.

La corredora del Merquimia Proyect es consciente de que su fortaleza no era la prueba contrarreloj y con este triunfo se demostró a sí misma que si se trabaja fuerte por un objetivo, este e puede cumplir.



“Una vez más estoy agradecida con Dios. Esta era una etapa bastante dura, una etapa que realmente no esperaba ganarla; sin embargo, venía trabajando fuerte en ello junto con mi entrenador. Desde la salida estuve concentrada en lo que él me dijo esta mañana, que teníamos que mantener una potencia y a partir del kilómetro 10 empecé a aplicar lo que me decía y pudimos lograr la victoria”, expresó la venezolana.



Lilibeth, quien fue líder en la primera jornada de esta carrera, confesó: "he venido trabajando mucho para este triunfo de etapa, porque creo que ha sido una de las debilidades mías como atleta; sin embargo, hoy di lo mejor de mí y ahí está lo que es ganar una etapa, por muy pocos segundos, pero logramos hacerlo”.



Esta es la cuarta edición en la que participa y dice que siempre ha “trabajando muy fuerte para conseguir el título. Hay que esperar a ver qué pasa y que sea lo que Dios quiera, si Dios quiere que gane esta Vuelta será así, he trabajado muy fuerte durante todo el año para esta carrera, esperemos a ver qué resulta. Siempre he dicho que hay que dar lo mejor hasta el final y eso vamos a hacer”.



Sobre la líder Aranza Villalón (Avinal), quien se ha mostrado como una de las rivales más duras a vencer, opinó que “es bastante fuerte, esperemos el día de mañana que es una etapa con un terreno que se acopla bastante a mis condiciones y trataré de dar lo mejor”.





Información de Federación Colombiana de Ciclismo.