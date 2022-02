Valverde por Sosa: cambio en la alineación del Movistar en Andalucía

Alejandro Valverde, el ciclista que más veces ha ganado la Vuelta Ciclista a Andalucía con triunfos en 2012, 2013, 2014, 2016 y 2017, no correrá la 68 edición, en la que se iba a despedir de los aficionados en su última temporada de profesional, por precaución por el covid, lo que ha motivado que este lunes no compita en la Clásica Jaén Paraíso Interior.

"El deseo de Alejandro Valverde de despedirse de la afición andaluza en este año de su retirada se ha visto truncado por la pandemia de covid. No pudo hacerlo ante sus paisanos en la Vuelta a Murcia el pasado fin de semana y no podrá hacerlo en su carrera fetiche donde es nuestro hombre récord con cinco triunfos", aseguró la organización en un comunicado.



Su plaza en el equipo, de cara a la aspiración de victoria final en la general de la prueba, que empezará el miércoles 16 en Ubrique (Cádiz), la ocupará el flamante fichaje del equipo Movistar de esta temporada, el colombiano Iván Ramiro Sosa (24). El corredor colombiano, que llega procedente del Ineos, debutará en la prueba andaluza avalado por sus muy buenas sensaciones mostradas en la dos carreras que ya ha hecho en este inicio de año, en especial en la etapa de montaña del Tour de la Provence en la que acabó en cuarta posición muy cerca de su compatriota Nairo Quintana.



Sosa es un hombre llamado a ser importante esta temporada para el equipo de Eusebio Unzué, que espera contar con una perla colombiana para las generales de las grandes vueltas. En España ya sabe lo que es ganar, ya que ha sumado dos victorias en la general de la Vuelta a Burgos más cuatro etapas y será una apuesta segura en las montañas andaluzas. Quien sí regresa a la Vuelta conociendo las mieles del triunfo en la prueba es Gonzalo Serrano, que en sus dos últimas participaciones ha logrado vencer en una etapa.



El madrileño fue el primer líder de la carrera el año pasado tras imponerse en el final en cuesta de la espectacular llegada a la localidad gaditana de Zahara de la Sierra (Cádiz). El año anterior, aún en las filas del Caja Rural-Seguros RGA, venció en otro final parecido, el de Iznájar (Córdoba) donde sorprendió a todos por su punta de velocidad en los duros metros finales. El resto del equipo español más importante lo compondrán el joven rodador alemán Juri Hollman, que repite en la Ruta del Sol tras su debut del año pasado y el colombiano Einer Augusto Rubio, que también se estrena en Andalucía y que llega con un futuro prometedor en la montaña tras acabar segundo el año pasado en la subida a las Lagunas de Neila de la Vuelta a Burgos y destacar en el Giro de Italia de 2021.



El español Luis Mas disputará su tercera Ruta del Sol, en la que fue el mejor escalador en 2018 al adjudicarse la general de la montaña; y también será de la partida el portugués Nelson Oliveira (32), que repetirá tras su participación de 2020. Para cerrar un equipo que llega a la cita con Andalucía dispuesto a hacer historia, no puede faltar el veterano rodador y uno de los gregarios más fiables del pelotón nacional, Imanol Erviti. El pamplonica correrá su sexta Ruta del Sol en la que fue pieza clave en las victorias de Alejandro Valverde en 2012, 2013, 2014 y en la de 2016.





EFE