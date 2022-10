Otro triunfo colombiano en Malasia: Sosa pone a celebrar al Movsitar

Colombia ganó este miércoles con Molano y repitió este jueves en Malasia. Iván Ramiro Sosa (Movistar) se llevó el duelo ante el británico Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) en la subida a Genting Highlands para llevarse la tercera etapa del Tour de Langkawi, que comenzó en Putrajaya, y convertirse en el nuevo líder de la ronda. Sosa, ganador este año de la Vuelta a Asturias, fue el más fuerte bajo una tremenda tormenta por momentos y una niebla pertinaz en el exigente tramo final, en la que los corredores 'cafeteros' tuvieron un gran protagonismo. La estrategia le salió a la perfección al ciclista del Movistar.

Supo marcharse junto a Carthy y el kazajo Andrew Zeits (Astana) en busca del corredor que mandaba hasta la penúltima subida, el australiano Caster Bettles (ARA Pro Racing Sunshine Coast) y luego se manejó con poderío y suficiencia para imponerse con un tiempo de 3h25:31 en los 124,2 kilómetros de recorrido. Antes había intentado atrapar al ciclista 'aussie' el también colombiano Diego Andrése Camargo (EF Education-EasyPost) con el objeto de preparar el asalto final a Carthy, pero fue atrapado por el grupo de favoritos que no le dio opción.



Justo cuando la tormenta era más fuerte, a siete kilómetros de meta, Sosa, Carthy y Zeits alcanzaron a Bettles. El kazajo no tardó en quedar descolgado, así que el triunfo se lo jugaron el colombiano y el británico, ya que el grupo, pese al ritmo impuesto, no tenía opción. Sosa demostró su buen estado de forma, al aguantar la marcha del británico y dar el tirón definitivo a poco más de un kilómetro sin que Carthy pudiera responder.

El colombiano cruzó la línea de meta con 19 segundos de ventaja sobre el británico, que en la general queda a 23. "Hemos estado muy atentos, corriendo bien como equipo y he podido aguantar bien el ritmo de Carthy en la segunda parte de la subida, hasta el último kilómetro, donde he podido acelerar un poco y marcharme solo. Feliz de terminar el año con estas sensaciones; a pelear por el maillot!", afirmó un feliz Sosa.



Por detrás, ganó otra dura pugna el también colombiano de Movistar Einer Rubio para llegar tercero a 1:56, por delante de su compañero del EF Education Esteban Chaves, cuarto a 2:01. En la general el primero queda a 2:02 y el segundo a 2:11 del líder, respectivamente.



El argentino Eduardo Sepúlveda (Drone Hopper-Androni Giocattoli) fue sexto a 2:14 y el español Rubén Fernández (Cofidis) séptimo a 2:20, mientras que otro de los grandes favoritos, el australiano George Bennett (UAE Emirates) no pudo rematar el trabajo del equipo y finalizó décimo a 2:38. Este viernes se disputará la cuarta etapa entre Sabak Bernam y Meru Raya, prácticamente llana, con 137,9 kilómetros de recorrido.

🤯🏆 PERO POR QUÉ SE TIENE QUE ACABAR ESTE 2022 🏆🤯



🇨🇴 Iván Sosa vence en la cima de Genting Highlands, tercera etapa de 🇲🇾 @ltdlangkawi, y es LÍDER de la ronda malasia a cinco días de la conclusión 💙



🥇 4️⃣5️⃣ // 👨 1️⃣8️⃣#RodamosJuntos | @Telefonica pic.twitter.com/CCWHF5Ih4J — Movistar Team (@Movistar_Team) October 13, 2022

Clasificaciones

Tercera etapa:

1. Iván Ramiro Sosa (COL/Movistar) - 3:25:31

2. Hugh Carthy (GBR/EF-EasyPost) a 0:19

3. Einer Augusto Rubio (COL/Movistar) a 1:56

4. Esteban Chaves (COL/EF-EasyPost) a 2:01

19. Diego Andrés Camargo (COL/EF-EasyPost) a 6:00

25. Harold M. López (COL/Astana) a 7:43



General:

1. Iván Ramiro Sosa (COL/Movistar) - 11:18:24

2. Hugh Carthy (GBR/EF-EasyPost) a 0:23

3. Einer Augusto Rubio (COL/Movistar) a 2:02

4. Esteban Chaves (COL/EF-EasyPost) a 2:11

5. Torstein Traen (NOR/Uno-X Pro Cycling) a 2:18

6. Eduardo Sepúlveda (ARG/Drone Hopper) a 2:24

22. Harold M. López (COL/Astana) a 7:53

36. Diego Andrés Camargo (COL/EF-EasyPost) a 14:22