¿Cuál será el futuro de Egan Bernal? ¿Se va del Ineos?

Dave Brailsford, director del Ineos, despejó dudas sobre el futuro del colombiano Egan Bernal en el equipo británico, afirmando que el ganador del Tour 2019 y del Giro 2021 "todavía tiene dos años de contrato".

Después de que los rumores de que Egan Bernal no estaba contento en Ineos fueran derribados por el agente del ciclista, el director del equipo, Dave Brailsford aseguró que Bernal permanecerá con el equipo hasta el final de su contrato actual.



"Todavía tiene dos años de contrato. Estamos en el tercer año de un compromiso de cinco años con Egan, así que seguro que tenemos otros dos años antes de que expire su compromiso con nosotros", dijo Brailsford en entrevista con el reportero colombiano Juan Charry.



Según Brailsford, el Ineos está "orgulloso de Egan, que es un ciclista brillante". "Ha ganado el Tour de Francia para nosotros, y demostró lo fantástico que es por la forma en que ganó el Giro este año. Es uno de nuestros corredores clave en el equipo ahora y en el futuro ".



Después de los rumores sobre la difícil relación de Bernal con los dirigentes del Ineos y de su posible fichaje por el Israel Start-Up Nation, también se unió al desmentido en cyclingnews el agente de Bernal, Giuseppe Acquadro.



"Egan tiene un contrato de dos años con Ineos Grenadiers y está feliz en el equipo. Ya se está enfocando en el Tour de Francia el próximo año y no sé de dónde viene esta historia", dijo.



Agregó Acquadro que aunque no se puede predecir el futuro de Bernal a dos años vista, el colombiano "está contento con su equipo y sus compañeros". "Ya tiene una muy buena relación con Adam Yates en la Vuelta. Lleva aquí tres o cuatro años y está asentado. Está feliz".





EFE