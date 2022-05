Santiago Buitrago: una muestra de carácter y persistencia en el Giro

Santiago Buitrago comenzó a sus 11 años en la categoría prejuvenil de la Fundación Esteban Chaves, luego de unos años pasó a integrar el equipo sub-23 colombiano el Team AV Villas. Este miércoles festeja su segundo triunfo como profesional y el primero en el Giro de Italia.

Durante su paso por las categorías juveniles tuvo la oportunidad de correr la Vuelta a Colombia en las divisiones inferiores del Manzana Postobón Team, tras la etapa 17 del Giro esto dijo el bogotano: "Me he emocionado, mi primera victoria en el Giro, mi primer giro, gracias al equipo que cree en mi, a toda la gente que me ha apoyado después de estos días de competencia, estos es para mi familia mi equipo".



En el año 2018 tuvo la oportunidad de dar el gran salto al ciclismo europeo Team Cinelli. En el año 2020 dio el salto al ciclismo profesional con el equipo Bahrain: "Sobre la etapa vi que estaban adelante con casi un minuto y medio, me pregunta el director que si podía probar y me emocioné, sabía que tenía que llegar solo para ganar en meta".



En 2020 debutó en la Vuelta a España donde terminó la carrera., lleva un estupendo 2022, una etapa del Tour de Arabia Saudita y una etapa del Giro de Italia: "Prefiero ir con calma, prefiero disfrutar esta victoria con el equipo, espero que vengan cosas mejores".