Egan Bernal, Sagan, Ganna y Viviani presentan las etapas del Giro

Egan Bernal (INEOS Grenadiers), Peter Sagan (BORA hansgrohe), Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), y Elia Viviani (Cofidis) Son las estrellas que aparecen en la presentación de las etapas del Giro de Italia 2021. Este jueves las redes sociales de la comeptencia publicaron un divertido video que protagoniza el pedalista colombiano.

Recorrido oficial del Giro de Italia que se disputará del 6 al 29 de mayo con salida en Budapest y llegada a Verona. La 105 edición del

Giro terminó de dar a conocer su recorrido al completo al desvelar que la última etapa será una contrarreloj individual de 17 km que tendrá la meta en el anfiteatro romano de Verona, recorrido idéntico al de la edición 2019, cuando se impuso el ecuatoriano Richard Carapaz.

El Giro 2022 tendrá 6 etapas de montaña, 4 de ellas con final en alto, 6 de media montaña, 7 propicias para esprinters y 2 cronos individuales. La montaña será clave en la disputa por la maglia rosa. El Mortirolo, Blochkaus y las cimas del Passo Pordoi y Fedaia marcarán las diferencias en la general.



En la cuarta jornada el pelotón deberá afrontar la llegada a la cima del Etna, en Sicilia, al final de una etapa de 166 kilómetros y 3.590 metros

de desnivel. Luego en la novena etapa volverá la lucha entre escaladores, ya que el Blockhaus decidirá entre los corredores tras haber cruzado Roccaraso y el Passo Lanciano.



El tríptico de las etapas 15, 16 y 17 definirá la general con llegadas a Cogne , Aprica (después de haber escalado el Mortirolo ) y Lavarone. En la penúltima etapa puede haber sorpresas con las subidas del Passo San Pellegrino, Passo Pordoi (2239 metros sobre el nivel del mar, el punto más alto de la 105a edición) antes de llegar al Passo. Fedaia.

Las etapas del Giro 105

6 may 1a Budapest - Visegrad 195

7 may 2a Budapest - Budapest (CRI) 9,2

8 may 3a Kaposvar - Balatonfüred 201

9 Jornada de descanso

10 may 4a Avola - Etna 166

11 may 5a Catania - Messina 172

12 may 6a Palmi - Scalea 192

13 may 7a Diamante - Potenza 198

14 may 8a Nápoles - Nápoles 149

15 may 9a Isernia - Blockhaus 187

16 may Jornada de descanso

17 may 10a Pescara - Jesi 194

18 may 11a Santarcangelo di Romagna - Reggio Emilia 199

19 may 12a Parma - Génova 186

20 may 13a Sanremo - Cuneo 157

21 may 14a Santena - Turín 153

22 may 15a Rivarolo Canavese - Cogne 177

23 may Jornada de descanso

24 may 16a Saló - Aprica 200

25 may 17a Ponte di Legno - Lavarone 165

26 may 18a Borgo Valsugana - Treviso 146

27 may 19a Marano Lagunare - Sanctuaire de Castelmonte 178

28 may 20a Belluno - Marmoloda (Passo Fedaia) 167

29 may 21a Verona-Verona (CRI) 17.







EFE