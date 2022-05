¡Sancionado! Fernando Gaviria, a los empujones en el Giro de Italia

No es fácil ganar siempre, no es fácil acostumbrarse a las derrotas, Fernando Gaviria tiene en su historial 48 triunfos como profesional, un pergamino que lo ha llevado acostumbra a ganar en cada prueba que disputa. Este Giro, hasta ahora, le deja un sabor amargo al colombiano, en dos ocasiones ha perdido la rueda para poder disputar la victoria, el enojo es entendible.

La actualidad del colombiano no es la que quisieran los fanáticos del ciclismo, tras las lesiones y el covid el antioqueño no ha podido engranar con su escuadra para hacerse de las victorias, este miércoles declaró: "He sido estúpido al reaccionar mal. No voy a hablar de la bicicleta porque me regañan. La verdad tenía piernas para ganar, pero algo pasó en el último cambio en los últimos metros. Hemos perdido una etapa que pude haber ganado bien. Aguardaré la próxima".



Este jueves fue la próxima oportunidad, el antioqueño perdió a una de las fichas de su tren, razón por la cual quedó alejado del remate de etapa; sin embargo, en las imágenes se ve cómo llega a los empujones con varios corredores mientras alistaban el esprint final, previo a cruzar la meta se veía el enojo de la finca del UAE Emirates.





Pór esta razón, Fernando Gaviria fue sancionado en el Giro de Italia por su actuación en la meta de la sexta etapa, el antioqueño tuvo un roce con dos corredores de DSM y, según los jueces, afectó su línea de carrera, por lo que quedó relegado al último lugar de la etapa.