'La rabia y la frustración es porque deseo ganar': Fernando Gaviria

Aunque este año ya se estrenó con la victoria, el corredor antioqueño Fernando Gaviria demostró su enojo, al término de la quinta etapa, por no poder ganar en lo corrido del Giro de Italia.

El pedalista colombiano dijo al periodista que le asuró que se estuvo cerca de la victoria: "Cerca no, hemos hecho un segundo puesto, teniamos las piernas para ganar, lo dimos todo".



El ambiente era de frustración, al ser preguntado por problemas mecánicos Gaviria aseguró: "No puedo decir nada, absolutamente nada".



Finalmente el colombiano fue un poco más racional con respecto al rendimiento en la jornada: "La rabia y la frustración es porque deseo ganar y después de tanto, perder no me gusta, hago de estúpido al enojarme, pero bueno, lo seguiremos intentando".