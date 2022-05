¿Mala suerte en el Giro de Italia? Así fue la caída de Santi Buitrago

No es el mejor Giro de Italia para los pedalistas colombianos. Este miércoles en la etapa 17 el bogotano Santiago Buitrago sufrió una caída cuando se encontraba en plena fuga por la victoria de etapa.

Efectivamente no son buenas las noticias, desde antes de arrancar la competencia italiana se bajaron varios colombianos, entre ellos Esteban Chaves.



El poco tiempo de comenzar Miguel Ángel López confirmó una lesión de cadera que le impidió continuar en la carrera italiana.



Fernando Gaviria no ha podido alzarse con la victoria, ha embalado en la corsa rosa pero no ha podido ganar, llegó a un segundo puesto y casi siempre cayó ante el poderío de Demare.

Santiago Buitrago tampoco pudo festejar el pasado domingo en la etapa 15, desafortunadamente este miércoles en la jornada 16 el bogotano sufrió una caída en pleno descenso.