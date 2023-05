Balance de colombianos en Giro de Italia: Rubio celebró, Gaviria no

Terminó el Giro de Italia 2023, que estuvo marcado por las exigentes etapas y por los retiros de varios favoritos debido al Covid-19.

El esloveno Primoz Rogliz (Jumbo-Visma) se quedó con el título y el hermoso trofeo, tras superar en la clasificación general por encima de Geraint Thomas y Joao Almeida, a quienes dejó en el camino tras una espectacular cronoescalada, el pasado sábado.



¿Y cómo les fue a los colombianos? El mejor en la general fue Einer Rubio (Movitar) tras finalizar en la casilla 11, a 1m 35s. La meta era el top10 pero en todo caso, con una victoria en la etapa 13, se consolidó.



También con un triunfo en la jornada número 19 se destacó Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious), quien batalló en la montaña y acabó en el puesto 13, a 12m 21s.



Fernando Gaviria (Movistar) acabó en el puesto 110, a 5m 4s del líder, pero en el caso de los velocistas no es un dato determinante. Lo que sí decepcionó, y lo reconoció él mismo, fue irse sin victorias en su especialidad, el embalaje: “Me equivoqué. El equipo trabajó perfecto y me da tristeza, porque se merecían que les diese una victoria. Me voy decepcionado del Giro. Creo que vimos que hoy tenía piernas, pero como siempre, me he anticipado”, dijo.



Me ganaron los nervios, las ganas de ganar me jugaron una mala pasada de nuevo. Tenía que haber esperado, iba en buena posición. En el fondo no hay nada que lamentar, porque di todo lo que tuve, pero lo siento por mis compañeros”, añadió.



Rigoberto Urán tuvo que retirarse en la contrarreloj de la novena etapa tras dar positivo por covid-19.