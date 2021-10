¡Bravo! Bogotá cerro con broche de oro la Vuelta a Colombia Femenina

No hay dudas, la corredora venezolana Lilibeth Chacón fue indiscutible campeona de la edición número seis de la Vuelta a Colombia Femenina. La líder del equipo Merquimia Proyect conservó sin problemas la camiseta de líder en la sexta y última etapa, que fue ganada por la ecuatoriana Miryam Núñez (Liro Sport), y subió al podio a recoger el trofeo que la acredita como la nueva campeona de esta carrera.

La sexta fracción de la carrera por etapas más importante del ciclismo femenino se disputó en la ciudad de Bogotá con un exigente circuito que incluía el paso por el exigente ascenso del barrio La Perseverancia, el mismo que los hombres han tenido que afrontar en las últimas carreras realizadas en la capital de la República. Fueron en total 88.2 kilómetros los que definirían a la nueva reina de esta carrera, organizada por la Federación Colombiana de Ciclismo y apoyada por el Ministerio del Deporte.



Las damas que permanecían en competencia salieron con un buen ritmo desde el inicio del circuito, que se componía de siete vueltas. La primera la dieron en 21 minutos y 4 segundos, con una velocidad promedio de 35,89 km/h.



Desde el primer giro, las corredoras movieron la carrera y se conformó una fuga de cinco corredoras en busca de la pelea por el título. Miryam Núñez, Katherin Montoya (Colnago), Camila Valbuena (Colombia Tierra de Atletas), Aranza Villalón (Avinal) y la líder Lilibeth Chacón fueron las protagonistas de la escapada que fue neutralizada antes de la segunda vuelta, donde se disputó el primer sprint especial del día con Villalón como ganadora, por delante de Valbuena y Núñez.



En el tercer giro volvió a conformarse la escapada con casi las mismas protagonistas, solo que esta vez no salió Montoya. Núñez, Villalón, Valbuena y Chacón lo volvieron a intentar, pero el grupo las neutralizó nuevamente. La líder Lilibeth tuvo percances mecánicos y quedó rezagada, tuvo que trabajar fuerte para regresar al grupo y volver a la pelea.



Mientras eso pasaba atrás con la líder, la actual campeona Núñez se lanzó al ataque para aprovechar y descontar tiempo, pues inició la jornada con más de 5 minutos de diferencia en la general frente a Lilibeth. Miryam se fue en punta en solitario, sacando una diferencia de más de 3 minutos y medio sobre el grupo donde marchaba la líder, que empezó a trabajar fuertemente con su equipo para descontar esa amplia ventaja de la ecuatoriana, que también era perseguida por Jessenia Meneses (Colombia Tierra de Atletas) y por Elizabeth Castaño (Colombia PAD).



El grupo apretaba el ritmo, pero no pudieron neutralizar a la ecuatoriana, que se mantuvo fuerte hasta el final y logró cruzar en primer lugar la línea de meta, esperando solo a que apareciera la portadora de la camiseta de líder para ver cuánto tiempo se retrasaría y si le alcanzaría para quitarle el liderato. Lastimosamente no le alcanzó, pues la venezolana llegó a la meta, acompañada de Valbuena y Villalón, a 2 minutos y 57 segundos, tiempo que le fue suficiente para subir al podio a proclamarse como la nueva campeona de esta carrera.



Este es el primer título de Lilibeth Chacón en esta carrera, había participado en varias ediciones, pero no había tenido el placer de ser campeona, y lo hizo dominando de principio a fin la competencia, en la que consiguió cuatro victorias de etapa y en la que lució por cinco días la camiseta que la identificaba como líder.



En el segundo lugar de la clasificación general finalizó la chilena Aranza Villalón y en el tercer puesto se ubicó la ecuatoriana Miryam Núñez, un podio netamente internacional en esta edición de la carrera.





Información Federación Colombiana de Ciclismo