Movistar no desmiente el interés por Egan Bernal

Egan Bernal es uno de los pedalistas colombianos más exitosos de la historia. El Ganador del Tour de Francia y de la Vuelta a España fue noticia en las últimas semanas por un rumor que lo desvinculaba del equipo Ineos.

Todo parece indicar que el Movistar se une a los intereses que ha mostrado otro equipo World Tour, Israel Start-Up Nation, quien necesitaría de la aprobación de Chris Froome para mostrar un interés real.



Dave Brailsford, director del Ineos, trató de calmar los rumores de una posible partida del colombiano: "Todavía tiene dos años de contrato. Estamos en el tercer año de un compromiso de cinco años con Egan, así que seguro que tenemos otros dos años antes de que expire su compromiso con nosotros”.



A pesar de estas declaraciones, en las últimas horas medios españoles (Marca) preguntaron al líder del Movistar, Eusebio Unzue, sobre un supuesto interés que no descartó: “El futuro no lo sabemos. Ustedes saben más que yo siempre", una respuesta que no desmiente de tajo, y menos porque el de Zipaquirá en sus filas renovaría las ilusiones del equipo español, pensando en el rumbo de la escuadra ante la ausencia de Alejandro Valverde de 41 años.