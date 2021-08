¡Ya es oficial! Esteban Chaves será compañero de Rigo en el EF

Chaves se une a EF Educación – NIPPO con un ilustre palmarés que lo respalda. Chaves, dos veces ganador del podio del gran tour y ganador de un monumento, ha estado en la cima del deporte del ciclismo desde que ingresó al WorldTour en 2014, con su sonrisa característica en cada paso del camino.



“Quería unirme al EF Pro Cycling por varias razones. En primer lugar, desde el exterior se puede ver que es como una gran familia donde todo el mundo está impulsado por la pasión del ciclismo. Además, uno de los directores es un ciclista al que realmente admiraba cuando empecé a andar en bicicleta, Juanma Garate, y finalmente me encantaría tener compañeros colombianos. Pero lo más importante es que el kit de ciclismo es realmente genial, ¿no crees? " dice Chaves alegremente.



El director ejecutivo del equipo, Jonathan Vaughters, también espera ver a Chaves ponerse su camiseta rosa. “Creemos que Esteban tendrá unos años fantásticos”, explica. “Ha superado sus problemas de salud y este año demostró que tiene consistencia. Creemos que está listo para romper y convertir esa consistencia en victorias. Encajará perfectamente en la naturaleza de nuestro equipo, que coloca las cualidades humanas de cualquier ciclista, en la parte superior de la lista ".



Nacido y criado en Bogotá, Chaves comenzó a andar en bicicleta a los 14 años cuando su padre lo inscribió en un duatlón en una bicicleta prestada. Rápidamente se enamoró del deporte y después de comprar su primera bicicleta poco después de eso, dice que "el resto es historia". Chaves ascendió rápidamente en los rangos de desarrollo del ciclismo y ganaría el prestigioso Tour de l'Avenir en 2011, a menudo considerado como el Tour de Francia U23, y poco después consiguió su primer contrato WorldTour.



“Me encanta la sensación de libertad al andar en bicicleta y el orgullo de llegar a la cima de la montaña o terminar una carrera”, dice Chaves. “Además, me encanta que es un deporte que puedes practicar con amigos y familiares. Sobre todo, me gusta mucho el poder del ciclismo como herramienta para demostrar que los sueños se hacen realidad si trabajas duro ".



Chaves, que ahora tiene 31 años, espera la oportunidad de redescubrir el deporte del ciclismo en un nuevo entorno: “¡Estoy emocionado por todo! Nueva bicicleta, nuevo kit, nuevos compañeros de equipo, nuevo casco, nuevas carreras, nuevos desafíos. Me siento como un neo-profesional de nuevo ”, bromea.





Con información de oficina de prensa EF