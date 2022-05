Denuncia contra Espinosa Paz: Yeison Jimenez y Francy, involucrados

Las redes sociales no perdonan nada, en esta ocasión los cantantes colombianos Francy y Yeison Jiménez, y el mexicano Espinosa Paz, dieron de qué hablar.

El programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, del Canal 1, comentó cronólogicamente la situación. Luego de un concierto en Pereira, Francy se habría molestado con la actitud del mexicano: “Bueno, quiero decirles algo. Estoy muy feliz de estar en la ciudad de Pereira con todo mi público y cantar al lado de mi gran amigo Jorge Celedón y bueno, pensé en compartir tarima con el señor Espinoza Paz… Nos han encerrado a todos por allá atrás de la tarima porque el señor iba a pasar y no quería que nadie estuviera allí. Yo solamente quería venir al palco, donde estoy compartiendo con mi familia muy feliz y se portaron muy groseros”.



La cantante comentó finalmente: “Humildad, señor Espinoza Paz. Aquí en Colombia lo queremos y, de verdad, a nosotros los artistas de aquí de Colombia nos gusta su música. Humildad cuando venga aquí, solo le pido eso”.



Yeison Jiménez se sumó a la queja: “Les tengo una mejor: lo pegaron los artistas de música popular y ahora si lo contratan dice que no se presenta donde cantemos nosotros. ¡Igual somos el país ‘extranjerista’ más loco del mundo! Te quiero, mona”, aseveró el también jurado de ‘Yo me llamo’.