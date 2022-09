En EF Education, encantados con la labor social de Esteban Chaves

Cuando Esteban Chaves era niño, su papá lo sacaba a montar a caballo por las montañas de Colombia. El papá de Esteban era su héroe. Esteban le preguntó una vez a su papá si podía vencer a Lance Armstrong: 'Sí', se rió su padre, 'pero te amo a ti, a tu hermano ya tu madre demasiado y disfruto de mi trabajo como carpintero'.

Un día, Esteban y su papá emprendieron su escalada local como siempre y Esteban ganó. 'Guau', pensó Esteban. 'Si puedo vencer a mi padre, puedo vencer a Lance Armstrong'. Ese pensamiento le dio alas a Esteban. Pronto, estaba ganando carreras en Colombia. La familia de Esteban no tenía mucho dinero, pero juntaron dinero para comprarle bicicletas a Esteban y llevarlo a las carreras. El papá de Esteban quería darle a Esteban todas las

oportunidades que él mismo nunca tuvo. Creía que Esteban podía ser un campeón.



Esa creencia trajo a Esteban a Europa, lo llevó a victorias de etapa en grandes giras y a la victoria en Il Lombardia. Contra todo pronóstico, desde una infancia humilde en Colombia, Esteban Chaves se convirtió en una superestrella del ciclismo. Cuando estuvo a punto de morir en un accidente, lo motivó a seguir compitiendo. Pasaron años antes de que el papá de Esteban le dijera que lo dejó golpearlo ese día. Para entonces, Esteban ya había demostrado que era uno de los mejores ciclistas del mundo. En su día, puede vencer a cualquiera. Él ha creído eso desde que era un niño.



Muchos niños en Colombia no tienen tanta suerte. Sus sueños pronto se ven aplastados por la necesidad de llevar comida a la mesa de sus familias: “Especialmente en las zonas rurales, haces un estudio básico y luego tienes que ir a trabajar”, dice Esteban. “La gente no trabaja de por vida; trabajan para sobrevivir. Es bastante difícil llegar a fin de mes. Los niños no pueden salir de los pueblos donde nacieron, porque necesitan trabajar en sus fincas con sus papás y continuar el proceso”.

El ciclismo les da a los niños colombianos la oportunidad de escapar, aunque sea solo por un par de horas: “La mayoría de los niños del campo, de las fincas, se despiertan a las cuatro de la mañana para ir a ordeñar las vacas y sacar papas de la tierra”, dice Esteban. “Mamá podría prepararles un poco de desayuno, y luego andarán en bicicleta diez kilómetros para ir a la escuela. Harán todo su trabajo escolar, regresarán y luego irán a entrenar, porque les encanta andar en bicicleta. Regresarán por la noche y sacarán verduras de los campos. Son tan resistentes. Estos niños solo comen huevos y arroz, y siguen soñando. Ellos siguen creyendo”.



Los niños de Colombia inspiran a Esteban. Ahora corre por ellos. Esteban quiere ayudar a los niños de Colombia a tener oportunidades para seguir sus sueños. Hace unos años, Esteban y su familia crearon la Fundación Esteban Chaves para contribuir a la vida de la juventud colombiana. Si bien los desafíos que enfrenta su gente a veces parecen abrumadores, Esteban sabe de primera mano la diferencia que un regalo de cariño puede hacer para una persona joven.



Cuando Esteban tenía 22 años, se estrelló en una carrera en Italia y casi pierde la vida. Se fracturó el cráneo, la clavícula, las costillas, el pómulo derecho, los senos maxilares y el esfenoides, perforó un pulmón y sufrió raspaduras y contusiones graves. Lo peor de todo es que sufrió daños en los nervios de su brazo derecho. No podía sentir sus dedos, y mucho menos tirar de una palanca de freno o cambiar de marcha.

En ese momento, Esteban no era la estrella que es hoy. Fue a buscar un médico que lo ayudara, pero su caso era complicado y nadie quería operarlo. Parecía que la carrera ciclista de Esteban había terminado antes de que realmente hubiera comenzado:”Todos decían, 'pásalo, pásalo, pásame a mí'”, dice Esteban. “Decían: 'Tal vez podamos arreglar tu brazo, pero no sabemos, así que no lo vamos a intentar'”.



Finalmente, Esteban encontró un cirujano en Colombia que estaba dispuesto a intentarlo. La cirugía funcionó. Ese médico colombiano, Julio Sandoval, cambió la vida de Esteban y le dio esperanza. Todavía tenía que trabajar duro para recuperarse, pero pronto Esteban estaba volando por las montañas como había nacido para hacerlo. Sus mayores victorias estaban por delante de él.



Sin embargo, esas victorias serían huecas si fueran solo para él. Esteban quería correr por una causa mayor que él mismo. Su fundación ahora organiza el Gran Fondo Esteban Chaves, una campaña para recaudar dinero para cirugías para niños que de otro modo no podrían pagarlas. La organización trabaja en estrecha colaboración con el médico que arregló el brazo de Esteban cuando tenía 22 años y ha transformado la vida de decenas de niños que nacieron con pie zambo, parálisis cerebral y otras condiciones incapacitantes.



“Son como yo”, dice Esteban. “Estaban pasando por alto a estos niños porque no tenían el dinero o el estatus. Las cirugías a veces duran una hora, tal vez 40 minutos. Es como la carpintería. Los médicos simplemente cortan y ensamblan, y eso cambia la vida de los niños. Tengo mucha suerte, porque encontré a la persona adecuada en el momento adecuado de mi vida, y si podemos brindar esa experiencia a las familias, de eso se trata la vida. El dinero y los resultados y todas esas cosas en un momento desaparecerán. Esto es lo que importa. En el futuro, si un niño dice: 'Hombre, puedo caminar porque un día un loco que montó en bicicleta pagó mi cirugía y ahora puedo trabajar y tener una familia', eso es lo que importa. Eso es lo que quiero. Este es mi sueño".

Esteban nunca ha dejado de soñar. Desde sus primeros paseos con su papá por Bogotá hasta victorias en grandes giras y quirófanos de hospitales colombianos, así fue como se convirtió en el campeón que es hoy. Por el futuro de su país y de cada niño al que puede ayudar, Esteban quiere dar a los colombianos los medios para seguir sus propios sueños. De eso se tratan los proyectos ciclistas de la Fundación Esteban Chaves.



La Clásica Esteban Chaves es una carrera de cuatro etapas por Bogotá para chicos y chicas, que se ha convertido en uno de los mejores eventos juveniles del país. Los niños más rápidos de Colombia tienen como objetivo venir y competir en un evento que los trata casi como si fueran profesionales. Si necesitan equipo, la fundación de Esteban ha instalado 'FunBoxes' en tiendas de bicicletas de todo el país para recolectar equipo usado para donarlo a escuelas, clubes y academias en toda Colombia. Esteban está especialmente orgulloso del hecho de que las chicas que vienen a la carrera puedan montar en pelotones adecuados, algo que todavía es raro en América Latina, y competir por los mismos premios que los chicos.



La fundación de Esteban también ha puesto en marcha una escuela de ciclismo. El objetivo es enseñar a los jóvenes todas las habilidades básicas que necesitarán para convertirse en corredores. Más importante aún, la escuela fomenta los valores que necesitarán para tener éxito en la vida.

La mayoría de los niños que van a la escuela de ciclismo de Esteban esperan poder ingresar al Equipo de Ciclismo FUN Chaves, el equipo de desarrollo juvenil que creó Esteban en 2015, que brinda a los jóvenes corredores colombianos la oportunidad de competir en eventos de clase mundial. Al rededor del mundo.



“Algunas de sus historias son tan hermosas”, dice Esteban. “Realmente tocan tu corazón. La mayoría de ellos nunca han visto el océano. La mayoría de ellos no tienen pasaporte. Y les brindamos la oportunidad de viajar por todo el mundo. Vienen al equipo y se van con ambiciones diferentes”.

Cada año, cientos de niños vienen a probarse para el equipo. Los mejores obtendrán bicicletas y equipos de nivel profesional, entrenamiento y oportunidades de competir en eventos de primera clase. No hay nada que les impida alcanzar su potencial.



“Todo el talento, todo el corazón, toda la convicción viene de ellos y sus familias cuando se unen a nosotros, y literalmente les damos un pequeño empujón con la bicicleta, con el kit, con la nutrición y algo de ayuda”, Esteban dice. “Pero el trabajo principal proviene de ellos y de cómo trabajan y cómo crecen”.

Dos corredores del equipo júnior de Esteban ya han llegado al World Tour. Santiago Buitrago y Einer Rubio comenzaron en FunChaves. Son inspiraciones para la próxima generación de colombianos: “Si eres un niño, solo sueñas camino a la escuela en tu bicicleta de montaña, entonces piensas, 'si este tipo Esteban Chaves, o Santiago Buitrago, pueden hacerlo, y son como yo, entonces puedo hacerlo”, dice Esteban.



Tal confianza en uno mismo es poderosa. El padre de Esteban se lo inculcó a Esteban cuando era niño. Sin embargo, Esteban no va a dejar que sus juniors lo ganen: “Por supuesto que quiero ganar carreras, pero ahora es porque cuando gano carreras, puedo demostrar que los sueños se pueden hacer realidad”, dice.



De todos modos, si los jóvenes llegan al World Tour no es lo más importante: “Algunos de ellos llegarán a ser profesionales, y eso es muy valioso para nosotros, pero lo que realmente importa es que cambiamos la vida de todos los niños de nuestros equipos. Cuando eres ciclista, trabajas en equipo, debes tener mucha disciplina, debes llegar a tiempo, debes cuidar tu bicicleta y debes cuidar a tus compañeros. Si traduces eso a la vida normal, tienes un valor realmente bueno. Si nuestros jinetes se vuelven profesionales, dulce. Si no lo hacen, sabemos que hicimos una mejor persona, porque fueron parte del proceso. Este es el verdadero valor del deporte. Este es el verdadero valor del ciclismo en Colombia”. El ciclismo genera campeones dentro y fuera de la bicicleta. Esteban Chaves es prueba de ello.







