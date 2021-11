¡Más leña al fuego! En Movistar siguen hablando de la salida de López

Eusebio Unzué, gerente general del equipo español, tuvo una reciente charla con el Diario de Navarra donde contó detalles de la temporada del Movistar y por supuesto de la salida de Miguel Ángel López en plena Vuelta a España.

'Supermán' decidió apartarse del Movistar luego de una aparente decisión de equipo en la penúltima etapa de la Vuelta a España. El boyacense argumentó que en algún momento se iba a saber toda la verdad de lo sucedido, en palabras del gerente la marcha de López tocó bastante al equipo: " El año que ha hecho ha sido muy bueno. Es verdad que en el Tour no tuvo suerte y que en la Vuelta consolidó su nivel, pero pasó lo que pasó. No fue capaz de afrontar el reto clave que tuvo para continuar en el podio. Tomó la peor decisión que podía tomar, provocó lo que provocó.



El medio de comunicación español le preguntó a Eusebio por lo qué pasó exactamente, y el gerente le dio vueltas a la respuesta: "Se quedó cortado, se bloqueó, intentamos de todo para que siguiera, pero hubo un momento en el que no había fuerzas, se quedó y se vino abajo. En vez de digerirlo como en cualquier otro memento, él vio que se le escapaba otro podio y le generó una frustración enorme que no fue capaz de asimilar. Podía haber pensado a ver si termino sexto, pero en vez de tener una reacción normal en cualquier deportista, tuvo la espantada por respuesta".



Tras esa difícil situación el colombiano se vio blanco de críticas: " Queríamos que siguiera peleando porque lo que quedaba por delante y lo que podía conseguir era muy importante por respeto a sus compañeros, staff y el patrocinador. No podía ser que después de toda la Vuelta trabajando de forma muy dura se fuera todo al carajo de esa forma. Se frustró y se anuló personalmente. Su cabeza se llenó de lo que se llenó y adiós. Nunca me había pasado algo así, y aunque ha pasado el tiempo sigo sin entender lo que pasó. Yo sabía cómo era su carácter, extraño en ciertos momentos, pero es que cualquiera hubiera estado encantado de hacer sexto. Y luego, como deportista que es, creo que uno tiene que saber encajar que no ha podido, y ya está. La frustración y la desesperación son entendibles, pero una salida así, no".



Finalmente tras el particular hecho Unzué aseguró que no hbía otro camino, más que su salida: "No hubo otro camino que echarle del equipo.

La acción no merecía otra cosa, pero él y su señora a través del mánager tomaron su camino. No querían continuar, rompimos nuestra relación y ya está".



Finalmente sobre el tema el diario preguntó por las salidas de Nairo y Carapaz: "Ahí está el estilo de cada uno. La realidad es la que es".