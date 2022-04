Egan Bernal, entre la ilusión de volver a competir y la preocupación

Egan Bernal dio una buena noticia más en su proceso de recuperación, después de 94 días del accidente que sufrió durante un entrenamiento y que puso en riesgo su vida.

El corredor viajó a Europa lleno de ilusión, para empezar una nueva fase de trabajo, ahora al mando de los expertos del INEOS en Mónaco.



"Tengo toda la ilusión, sé que es difícil pero por mí quisiera competir ya mismo", dijo, al tiempo que confirmó que viaja con su papá, quien lo acompañará en su moto, igual que cuando comenzó su carrera en el ciclismo por las autopistas cercanas a Zipaquirá.





Sin embargo, su viaje no es de lo único que se habla. El excampeón del Tour de Francia y del Giro de Italia dejó en sus redes un mensaje con tinte político que generó gran repercusión: "Mañana viajo a Europa, y me preocupa dejar Colombia en esta situación política tan trascendental. No necesitamos más división, necesitamos que nos unan como pueblo y motiven a crear un país más grande. Alguien que divida no merece ser presidente. Se tenía que decir y se dijo".