Egan Bernal, 'blanco' en redes por su intervención en política

El pedalista colombiano Egan Bernal partió rumbo a Mónaco para continuar con su recuperación tras el accidente. El zipaquireño, previo a viajar, publicó varios mensajes donde da su opinión acerca de las elecciones presidenciales, hecho que lo puso en el 'blanco' de las críticas en redes sociales.

El pedalista publicó antes de partir: "Mañana viajo a Europa, y me preocupa dejar Colombia en esta situación política tan trascendental. No necesitamos más división, necesitamos que nos unan como pueblo y motiven a crear un país más grande. Alguien que divida no merece ser presidente. Se tenía que decir y se dijo".



Tras este mensaje, el pedalista fue blanco de críticas y de posiciones a favor por opinar del tema en cuestión. Sin embargo su punto de vista no terminó ahí, agregando: "No soy economista, pero mi sentido común me dice que... El regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en 4 años".



Finalmente, el campeón del Giro y del Tour complementó su idea con el siguiente trino: "En un tweet que escribo me dicen que soy de izquierda, en el otro que soy de derecha, si supieran que no me gustan los extremos... y claramente en este me dirán que soy un tibio. Eso solo demuestra que ciertos sectores políticos deben de dejar de generar odio en la gente y unirnos".

Una cosita: @Eganbernal como cualquier persona, tiene derecho a opinar lo que quiera, cuando quiera y de lo que quiera, y tiene también derecho a explicar o no lo que escribe. — Félix de Bedout (@fdbedout) April 29, 2022

Egan Bernal habla de política con el derecho que le asiste de ser ciudadano. Punto. Lo hace de manera sincera y sin ofender y lo destrozan precisamente todos los que hablan de tolerancia y tal. ¡Qué susto! ¿Así van a ser...? — Gabriel Meluk (@MelukLeCuenta) April 29, 2022

De verdad están atacando a @Eganbernal? Jaja. Twitter nunca deja de sorprender. Pero ajá. Ataquemos a una de las personas que más ha trabajado por Colombia y nuestros jóvenes en los últimos años… 🤡 — Esteban Santos (@EstebanSantos10) April 29, 2022

Periodistas y líderes de opinión también han entrado en la discusión, agregando que el pedalista da su punto de vista como cualquier otro ciudadano.