¿Por quién votará Egan Bernal para las elecciones presidenciales?

El pedalista zipaquireño Egan Bernal destapó sus cartas para las elecciones presidenciales de Colombia. El campeón del Giro y del Tour aseguró en sus redes sociales quién será su opción para presidente.

En redes sociales aseguró: "Mi voto de confianza es para @FicoGutierrez, teniendo en cuenta la situación actual creo que es lo más sensato. Estoy con el pueblo, vengo de abajo y he escalado muchas montañas para llegar hasta donde estoy. Y les digo una cosa, no puede haber más odio...".



El pedalista abrió un hilo en twotter y explicó: "Rechacé una cruz de Boyacá e hice la entrega de la camiseta del tour a Colombia sin el presidente. Así que esto no es de fanatismo. No soy de extrema derecha, ni de extrema izquierda. Soy una persona más que cree que nos merecemos un cambio, si...".



Finalmente complementó: "Y que esto no puede continuar igual. Pero con sensatez. Espero que @FicoGutierrez gane las elecciones y con ayuda de la izquierda pueda haber el avance que todos queremos. Egan está con Fico".