¡Triste adiós! Dura pérdida para Egan Bernal y su familia

Las mascotas se ganan un lugar muy especial dentro de nuestras familias, ´'Yako', el perro de la familia Bernal, no es la excepción. El pedalista zipaquireño publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje por el sorpresivo adiós que su familia tuvo que darle a su compañero de cuatro patas.

Egan denuncia públicamente el lamentable suceso que tuvo que vivir: "YAKO era el nombre del perro que hace menos de un año mi hermano había adoptado, se convirtió rápidamente en un miembro importante en nuestra familia; era El Niño rebelde, el que rompía todo y nunca estaba quieto. Pero era nuestro Yako, molestaba siempre a mis otros bebés, le hacía compañía a mi mamá. Era el típico perro que cuando estaba se hacía sentir, ahora tal vez sin quererlo va a hacer sentir su ausencia, intentaba ser el alfa, protegía a mi familia. A su familia".



La denuncia es bastante grave, la familia Bernal perdió a un miembro del hogar: "Ayer en la tarde nuestro Yako murió envenenado junto con otra perrita (Zorra) en brazos de mi hermano y con la impotencia de no poder hacer nada pues ya era demasiado tarde. Era un ser importante para nosotros y no es justo... De verdad que no es justo!! Que haya gente que sea capaz de envenenar a un animalito y hacerlo sufrir de tal manera. De verdad alguien que sea capaz de esto está muy mal. Creo que no solo se trata de perros, son seres fieles y especiales. Y nadie tiene derecho de acabar con la vida de un ser tan inocente de la forma que lo hicieron".



Finalmente el múltiple campeón aseguró: "Quiero decirles un poquito, solo un poquito de lo que siento para que reflexionemos, cuidemos nuestros animales, nuestro mundo".