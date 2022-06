¡Egan Bernal, al sprint! El colombiano no para su recuperación

Egan Bernal es noticia, en esta ocasión los mensajes de política quedaron a un lado y un post sobre su estado físico muestran a un campeón listo para la competencia. Las redes sociales son el escenario de comentarios de apoyo tras el accidente que le ha impedido participar este año de las principales carreras del mundo.

La polémica por su fecha de regreso a la competencia permanecerá latente hasta tanto no regrese, el colombiano Egan Bernal se pone a punto y no apura en detalles; sin embargo el último video publicado en su instagram demuestra el excelente estado sobre la bicicleta.



Una publicación de 20 segundos despeja dudas, Egan Bernal se paró en pedales, esprintó e hizo ver fácil un ascenso durante su entrenamiento en las carreteras de Mónaco, un texto deja ver lo que el zipaquireño piensa: "1st Sprint. Difícil no significa imposible. Significa que vas a tener que trabajar duro".



Por ahora el campeón del Giro 2021 y del Tour 2019 afina detalles para estar presente cuando su equipo, el Ineos Grenadiers, lo necesite.