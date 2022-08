Nuevo compañero de equipo de Rigoberto Urán y Esteban Chaves

Posiblemente Richard Carpaz es el ciclista más exitoso de Ecuador. Compite en el WorldTour desde el 2016. El año pasado ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio y reclamó el título general en el Tour de Suiza. Además de ganar el Giro de Italia 2019, ha subido al podio en las tres grandes vueltas. Richard es el actual campeón nacional de contrarreloj de Ecuador. El ecuatoriano compartirá escuadra con Esteban Chaves y Rigberto Urán.



A pesar de una lista tan larga de resultados de carreras, Richard aún no ha terminado: “Cuando conquistas una cosa, quieres más. Soy una de esas personas que quiere más”, dice Richard. “Todavía hay cosas que no he logrado. Me gustaría intentar ganar otra gran gira. Un objetivo de vida siempre ha sido ganar el Tour de Francia. Es algo por lo que lucharé. Sé que es posible. Sé cuál es mi potencial y lo que puedo hacer, lo que puedo lograr, y estoy luchando por este sueño. Todos los días me levanto con este sueño que tengo que intentar. Cuando comencé a montar, conocíamos las grandes giras. Eventualmente pensé que podía ganar el Giro de Italia y lo hice y ahora estoy pensando en el Tour de Francia”.



Richard comenzó cuando era niño en el pueblo de Playa Alta. Un ex ciclista profesional que había corrido en Europa montó un club y Richard decidió apuntarse: “Entonces no se trataba de andar en bicicleta como un trabajo, era simplemente algo que hacíamos. Nos sumamos a este programa de ciclismo que estaba en mi pueblo y nos apuntamos todos —Caicedo, yo, Cepeda— y resultamos todos ciclistas profesionales de la misma escuela. Empecé en el deporte cuando tenía 16 años. ¿Quién sabía que sería mi trabajo, y mucho menos que tendría el talento para ser ciclista? él pide".



En ese momento, no había un camino claro para llegar desde Playa Alta, Ecuador, a las carreras en Europa. El joven de 29 años acredita el apoyo de su familia: “Mis padres siempre han estado ahí”, dice Richard sin dudarlo. “Cuando nadie creía en mí, eran los únicos que creían. Cuando quise ser ciclista, las oportunidades en mi país eran limitadas y sabían que si quería alcanzar mis sueños, tenía que ir a Europa. Para mí ese fue un paso importante en mi vida porque allí pude aprender mucho más. Tenían la misma motivación para que yo estuviera aquí también. Todos hemos hecho sacrificios, así que quiero hacerlo bien porque sé que el tiempo que he pasado lejos de ellos tiene que valer la pena, tiene que ser por algo, algo como el Tour de Francia".



Su llegada al EF Education: “Un equipo como este que quiere ganar una gran gira como yo. Esto es algo por lo que tendremos que trabajar mucho porque esto es algo que requiere mucho trabajo, mucha dedicación, y eso es lo que tiene este equipo”.



La decisión de unirse a EF Education-EasyPost fue simple para Richard: “Este es un equipo con mucha ambición y muchas cosas que quiere lograr. Soy una pieza que puede encajar muy bien en el equipo. Estoy motivado y buscaba un equipo con los mismos objetivos que yo. Tengo el enfoque y quiero intentar ganar el Tour de Francia y creo que eso es algo que podemos lograr aquí juntos. El equipo quiere alcanzar sus objetivos y eso es algo muy valioso para mí. Un equipo como este que quiere ganar una gran vuelta como yo. Esto es algo en lo que tendremos que trabajar mucho porque esto es algo que requiere mucho trabajo, mucha dedicación y eso es lo que tiene este equipo. Estoy motivado para unirme al equipo para luchar por este sueño y el equipo tiene confianza en mí, así que vamos a lograr todo lo que podamos juntos”, dice Richard.





