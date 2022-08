¡A puro pedal! La Vuelta femenina se toma Colombia: etapa 2

La ciclista colombiana Diana Peñuela (DNA Pro Cycling), completó su segundo triunfo en línea al ganar este miércoles el segundo tramo de la

Vuelta a Colombia femenina y reforzó su condición de líder de la carrera, en una fracción en la que su compatriota Luisa Rojas sufrió un desmayo y tuvo que retirarse.

La segunda etapa de la Vuelta a Colombia femenina transcurrió entre las poblaciones de Paipa y Villa de Leyva, sobre 101 kilómetros y fue en su recorrido cuando Rojas, de 20 años de edad, se desmayó en plena competencia. "Después de haber estado en un corte y de haberme involucrado en una caída, me descompensé y me desmayé en el Alto de Ventaquemada", dijo la corredora del equipo Guerreras del Norte IMRD Indenorte Manzur en un video que circula en redes sociales.



La deportista agregó: "No veía, no sentía la cara ni los brazos, no me entraba el aire. Me auxilió mi entrenador, el juez de la carrera y una ambulancia. No podía respirar, tampoco veía, fue un desespero horrible". Pese a todo la ciclista, que se retiró, dijo que "esta no será mi última Vuelta a Colombia. Nos veremos el otro año" y remarcó que el ciclismo es un deporte "muy duro" pero que los asuntos de salud, como el que le ocurrió, no se pueden controlar.



Asimismo, al igual que en la primera etapa, Diana Peñuela venció en el embalaje a Lina Marcela Hernández (Colombia Tierra de Atletas), quien volvió a ser segunda en el embalaje final, repitiendo la película del primer día. La tercera plaza fue para Carolina Vargas (CM Team), que finalizó el recorrido en 2 horas 44 minutos y 8 segundos, el mismo de la ganadora.



La general individual la comanda Peñuela con 12 segundos de ventaja sobre Hernández, en tanto que el tercer lugar lo ocupa Carolina Vargas, a 20 segundos, mientras que Jennifer Ducuara, en la cuarta plaza, pierde 29 segundos. Ana Sanabria (Colombia Tierra de Atletas) está a 36 segundos del liderato y ocupa la quinta plaza. Este jueves se disputa la tercera fracción sobre una distancia de 111,8 kilómetros. Se parte de Chiquinquirá (Boyacá) y termina en Oiba (Santander).