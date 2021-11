Froome, ganador del Tour de Francia, sufrió un brote de bilharzia

El británico Chris Froome (Israel Start Up Nation), cuatro veces ganador del Tour de Francia, sufrió un el pasado verano un brote de bilharzia, infección parasitaria producida por un gusano que ya padeció hace 10 años.

Froome, también ganador del Giro de Italia y doble vencedor de la Vuelta, se sintió especialmente cansado durante todo el Tour de Francia 2021, por lo que se sometió a una serie de pruebas para ver las causas. El equipo israelí conformó a Velonews que Froome sufrió un nuevo episodio de la bilharzia, el mismo gusano parásito con el que se infectó hace 10 años.



"Chris Froome tuvo algunos problemas médicos esta temporada, y estuvo completamente bloqueado durante el Tour de Francia, Para él fue el más difícil de todos los que ha hecho. Gastó enormes cantidades de energía", comentó Sylvan Adams, propietario del Israel Start-Up Nation. Froome admitió que fue diagnosticado y posteriormente tratado por el parásito, pero no quiso dar más detalles, sugiriendo que no quería parecer que estaba "poniendo excusas" y dijo que fue tratado con éxito por los médicos del equipo.



"Voy a competir durante algunos años. Me encanta correr y estoy motivado para seguir trabajando y seguir compitiendo. Tuve algunos problemas relacionados con mi recuperación, y creo que ya hemos resuelto la mayoría de ellos. Estoy emocionado para afrontar la temporada 2022", dijo.



La bilharzia, una enfermedad parasitaria también llamada esquistosomiasis, que afectó a Froome hace una década cuando fichó por el Team Sky en 2010. La enfermedad, que afecta a más de 200 millones de personas en todo el mundo y causa hasta 200.000 muertes por año, es frecuente en África, América del Sur y Asia. Froome fue tratado por el brote de este verano y reanudó las carreras en la Vuelta a Alemania del mes de agosto.



"Dio positivo en la prueba de bilharzia, tomó la medicación y tuvo un buen final de temporada. Inmediatamente comenzó a mostrar una mejora en sus números, y estamos optimistas de que volveremos a ver al viejo Chris Froome. Él puede estar allí y competir por las grandes giras", concluyó el dirigente de la formación.





EFE