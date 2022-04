¿Mariana Pajón abre la puerta para su retiro?

La pedalista colombiana Mariana Pajón está lejos de su retiro, apenas hace un mes arrasó en el campeonato latinoamericano de BMX; sin embargo, la antioqueña ha hablado en varios medios de comunicación sobre lo lejanos que ve los Juegos Olímpicos de Paris 2024. La medallista olímpica dejó el tema en el aire al publicar un emotivo mensaje de agradecimiento.

La colombiana ha estado concentrada en la competencia y en compromisos comerciales, a comienzos de marzo participó en la Copa Latinoamericana de BMX que se realizó en Guayaquil. Pajón demostró u clase para ganar las tres mangas de la prueba y otro oro.



Para el medio radial la W Mariana comentó a mediados de marzo: "En estos momentos estoy en una baja de cargas, no es que no esté entrenando, es más, tengo un calendario bueno este año, pero con otros objetivos bajándole un poco a las cosas porque vengo de unas lesiones y la verdad Tokio fue bastante exigente". Sobre los Olímpicos de París comentó: "Faltan muchas horas sobre la bici para París 2024, pero por ahora no están dentro de mis objetivos en estos momentos".



Un mensaje con el que deja claro que analiza muy bien la condición que podría tener para la gran cita, razón por la cual ha comenzado a regular las cargas de trabajo. Tras la publicación en su twitter se seguirá especulando con el tema, por el balance que hace la antioqueña sobre su carrera: "Si vas a mirar para atrás, que sea para ver donde estabas y hasta donde has llegado".



Concluyendo con un certero mensaje: "Analizo mi proceso y solo tengo agradecimientos. Recuerdo cada lucha, cada inseguridad y cada susto como unos grandes maestros que me han ayudado a ser la persona que soy hoy".