Bandera roja: ciclismo alza los brazos por conflicto Rusia - Ucrania

El ciclismo, el deporte en general, cobra una importancia casi insignificante ante problemas como una pandemia o una guerra. Recientemente cualquier competición quedó apartada por la crisis sanitaria de la covid-19. Ahora, la crisis viene de la mano de un conflicto bélico.

La UCI y los ciclistas han dejado claro este fin de semana su solidaridad con Ucrania por la invasión rusa del país, y algunos ciclistas rusos han rechazado la agresión militar. Desde África, continente donde no faltan las guerras, en la Vuelta a Ruanda, un ucraniano de nombre Anatoliy Budyak, disparó los brazos al cielo como vencedor de la sexta etapa en Kigali.



El ciclista de Vinnytsia, de 26 años, abrió una semana de protagonismo para el ciclismo ucraniano, y de drama para su país, inmerso en una dura agresión exterior.

LA UCI REACCIONA DE INMEDIATO

La Unión Ciclista Internacional (UCI) reaccionó nada más conocerse la invasión de Ucrania. La Federación internacional pidió el cese inmediato de las hostilidades y apostó por la vía diplomática para frenar la guerra. Al entrar las tropas rusas en la ciudad de Melitopol, la bandera de Ucrania se izó en la sede de la UCI, en Suiza, al lado de la del máximo organismo de ciclismo y la del país local. No se anduvo con ambages la UCI, que emitió un comunicado de apoyo a Ucrania, mostrando "con preocupación la evolución de la situación y condenando firmemente la violación del derecho internacional y de la integridad territorial de Ucrania”.



También la UCI, como hizo el Comité Olímpico Internacional (COI), condenó la violación de la tregua olímpica que fue aprobada por unanimidad por los 193 países miembros de las Naciones Unidas el 2 de diciembre de 2021.



“Los pensamientos de la Unión Ciclista Internacional están con el pueblo ucraniano, así como con la comunidad ciclista de Ucrania”. señaló la UCI, recordando que este año no tienen previsto ningún evento ciclista ni en Rusia ni Bielorrusia. Ciclistas de primera fila, campeones como el belga Wout Van Aert ó el neerlandés Fabio Jakobsen, hoy el mejor esprinter del mundo, se acodaron del pueblo ucraniano a pesar de estar viviendo la emoción que proporciona las victorias.

LA GUERRA ES UNA LOCURA (VAN AERT)

Van Aert debutó en la temporada ganando en solitario, a lo grande, la Omloop Het Nieuwsblad. Nada más cruzar la meta, en sus primeras palabras, expresó su solidaridad con el pueblo de Ucrania. "Las carreras de bicicletas son el asunto secundario más importante del mundo", dijo Van Aert. "Es una locura que una guerra sea todavía posible hoy en día, y que esté tan cerca. Si sirve de algo, me gustaría expresar mi apoyo a todos los implicados en Ucrania", añadió el campeón del Jumbo Visma.

SIVAKOV: "LOS RUSOS NO DEBEMOS SER OBJETO DE ODIO"

El ruso Pavel Sivakov, ciclista de la escuadra británica Ineos con formación italiana y francesa, se pronunció el pasado viernes contra la invasión, señalando que la guerra no contaba con el apoyo del pueblo ruso. "Han sido unos días difíciles viendo lo que está ocurriendo actualmente. Quiero decir que estoy totalmente en contra de la guerra y no puedo dejar de ver lo que está pasando en Ucrania, todos mis pensamientos están con el pueblo ucraniano".



Dejó claro Sivakov que "la gente debe entender que la mayoría de los rusos sólo quieren la paz y nunca pidieron que todo esto sucediera". En consecuencia, Sivakov pide que "los rusos no sean ahora el blanco del odio solo por nuestro origen". En la Kuurne Bruselas la gloria se la llevó el ciclista más rápido del pelotón mundial, un hombre que hace 2 años en la Vuelta a Polonia sufrió un grave accidente que a punto estuvo de costarle la vida. Logró salvarse, por eso mostró una sensibilidad especial al imponerse en Kuurne.



“Mi mente está en Europa del Este, con la gente de Ucrania. Hay una guerra en marcha allí. En Bélgica y los Países Bajos, somos libres de hacer lo que queramos, salir, ver la carrera, disfrutar de andar en bicicleta. Pero mi mente y mi corazón están con el pueblo de Ucrania. Espero que ellos también superen esto", dijo Jakobsen.

PADUN: "GANAR NO ME HACE FELIZ POR LO QUE PASA EN MI PAÍS"

En la última etapa de la carrera gallega O Gran Camiño se impuso contrarreloj el ucraniano Mark Padun, y en la general finalizó tercero, por detrás de Valverde y del canadiense Woods. El ciclista del EF Education, nacido en Donetsk hace 25 años, es el ciclista más destacado de aquel país en el World Tour. En Sarria dedicó la victoria a los compatriotas que sufren una situación de guerra. " No puedo estar completamente feliz por lo que está pasando en mi país, pero quiero compartir esta victoria con todos mis compatriotas. Desde aquí los apoyo tanto como puedo en esta situación".





