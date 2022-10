Alejandro Valverde se despide en la Clásica de las hojas muertas

Alejandro Valverde (Las Lumbreras de Monteagudo, Murcia, 42 años) disputará en Il Lombardía de este sábado su último carrera con dorsal profesional. Después de 2 décadas de triunfos, incluida una Vuelta a España, 1 Mundial, 4 Liejas, 5 Flechas Valonas y un total de 133 triunfos, afrontará la "Clásica de las hojas muertas" como esperaba hacerlo: "Al máximo nivel de forma y con opciones de favorito".

Una de las características que hacen del "Bala" un ciclista único, es su capacidad para rendir al máximo nivel toda la temporada, de enero a octubre. A sus 42 primaveras lo recientes resultados le avalan para llegar a su última estación tal y como soñaba el campeón del Mundo 2018.



En las clásicas italianas de otoño acaba de firmar un segundo puesto en la Copa Agostoni, un tercero en el Giro de Emilia, donde ganó su compañero Enric Mas, y un cuarto en los Tres Valles Varesinos. “Dejo el ciclismo en el punto ideal, a mi máximo nivel, que es este actual. Más nivel del que tengo ahora lo he tenido en pocas ocasiones. Me retiro en el mejor momento”, señaló esta semana Alejandro Valverde, soñando con argumentos sobrados con una retirada por todo lo alto del podio. En el momento del inexorable relevo, Valverde no considera que se retira el mejor corredor español de la historia, sino "un ciclista que lo ha dado todo por hacer disfrutar al público, por su equipo y por él mismo".



Un relevo que se antoja difícil, ya que el palmarés de Valverde está al alcance de muy pocos corredores en la historia del ciclismo, pero el de Las Lumbreras señala a los que pueden tomar el testigo en un futuro inmediato. "Creo que hay ciclistas españoles que harán disfrutar a la afición. Juan Ayuso y Carlos Rodríguez son muy buenos y ya lo han demostrado en la Vuelta, pero también tenemos a Enric Mas, que ha demostrado que está a su mismo nivel o incluso por encima. Tenemos un buen nivel de ciclismo español”, dice Valverde.

Se aproxima el fin de un largo viaje en el ciclismo profesional. Valverde podrá compartir sus lágrimas de emoción con otros dos ilustres veteranos que van a colgar la bicicleta tras Il Lombardía. Nada menos que el "Tiburón de Mesina" Vincenzo Nibali y Mikel Nieve, que se despide con el maillot del Caja Rural. El italiano Nibali, de 37 años, es uno de los 7 corredores de la historia que ha logrado apuntar en su palmarés las tres grandes por etapas, Tour,

Giro y Vuelta. Valverde dejará de ponerse dorsales en competiciones oficiales, pero de ninguna manera se va a separar demasiado de la bicicleta.



Seguirá siendo ciclista porque nació siendo ciclista. La bici es su vida, su pasión, su pasatiempos, su forma de relacionarse con ese grupo de amigos murcianos con los que forma "grupeta". "Después de Lombardía quiero descansar, luego haré algunas salidas con amigos, algunos criteriums y luego intentaré disfrutar del ciclismo de una manera diferente, junto a la familia, amigos y compañeros. Me quedo en Movistar, me quedan dos años de contrato, pero en otras funciones". Pase lo que pase en Il Lombardía, Valverde se bajará de la bici este sábado en la meta de Como con una agradable sensación. Sus últimas carreras han demostrado que sigue estando con 42 "tacos" entre los grandes.



Con 9 años ya ganaba carreras y más de 30 años después sigue compitiendo. Por eso también es un ciclista único. "La sensación que tengo después de las últimas carreras es fantástica, y si miro atrás he ganado casi todas las carreras", asegura Valverde, quien destaca el tercer puesto en el Tour, "que es como si hubiese ganado", y por supuesto, el Mundial, con el que soñaba ganarlo una vez. A punto de partir en Il Lombardía, "El Bala" sigue soñando. Hasta el último metro. Palabra de Valverde.