¡Se despide! Alejandro Valverde confirmó la fecha de su retiro

Alejandro Valverde es uno de los ciclistas más importantes delas últimas dos décadas del deporte pedal. El español, en plena concentración con su equipo el Movistar Team, confirmó la fecha de su retiro.

El programa de Radio deportiva español, Radiogaceta, entrevistó a Valverde: “2022 va a ser mi último año. Lo digo con total seguridad, al 100 %. No tiene sentido alargar más tras 21 años en activo".

El campeón de la Vuelta a España 2009 agregó: “Aunque con 42 el nivel sea bueno, después de 21 años en activo... ¿qué más quiero? Ya ha llegado mi hora".



El campeón Mundial de Ruta en el 2018: "Cuando me retire, de momento, tengo dos años más de contrato para permanecer en la estructura del equipo Movistar. Intentaré ayudar en todo lo que pueda, sobre todo a formar a los jóvenes, una ocupación que me gusta mucho".



Gracias a su palmarés, el español se sitúa en la casilla número 20 del histórico del Hall de la Fama del ciclismo: “Algo tengo pensado ya para el año que viene. El Tour de Francia seguro que no lo haré pero, si todo va bien, sí espero estar en la Vuelta a España. Y sobre el resto... tendré que evaluar si hacer el Giro de Italia, las clásicas y también el calendario nacional”.