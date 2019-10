'Es el responsable': Zidane sobre el partido de Thibaut Courtois

El francés Zinedine Zidane, técnico de Real Madrid, admitió que se puede culpar a su portero Thibaut Courtois por los dos goles encajados contra Brujas, pero aseguró que él es "el responsable".

"No estoy preocupado por nada. Intentamos hacerlo bien y Courtois lo quiere hacer bien. La segunda parte de todos fue mejor y me quedo con eso. En la primera podemos culparle, pero la culpa es de todos, yo el primer responsable", manifestó en rueda de prensa.



Zidane confirmó que "Courtois está mal" y no pudo continuar en la segunda parte con mareas y fuertes problemas estomacales. La parada salvadora de Alphonse Areola reabre un debate que no se plantea en la portería el técnico madridista.

"Courtois es el portero del Real Madrid ahora con Areola, cada uno puede opinar y no entro en eso. Tenemos que estar todos preparados, todos listos y él, como los tres últimos partidos, el primero", sentenció.