A ritmo colombiano: Barrios y Cuadrado se citan en Zenit vs Juventus

Cuando se conoció la conformación de los grupos en Champions League 2021/22 se hizo imposible fijar los ojos en un inevitable duelo entre hombres de Selección Colombia. Pues bien, llegó la hora que dos referentes: Juan Guillermo Cuadrado y Wilmar Barrios, midan fuerzas en el torneo europeo. Este miércoles Zenit y Juventus se verán las caras en el San Petersburgo.

Si bien la ‘Juve’ es uno de los fuertes del Grupo H, el favorito era Chelsea y no es para menos. Es el campeón defensor. Sin embargo, los italianos son los que lideran su zona con 6 puntos, y esta vez en territorio ruso, buscarán encajar su tercera victoria al hilo para asegurarse en la punta. En la primera jornada vencieron 0-3 al Malmo y posteriormente 1-0 a los ingleses.



Los de Massimiliano Allegri andan en una racha positiva, puesto que no pierden hace siete partidos (sumando todas las competencias). En su más reciente salida derrotaron por la mínima a la Roma. En Serie A marcha séptimo con 14 puntos (los mismos de Lazio, que es quinto), a 10 del líder, Nápoles.



En cuanto al Zenit, viene de golear 4-0 a Malmo y en su liga es líder con 23 puntos; viene de perder el fin de semana con Arsenal Tula, en un partido en el que Barrios no tuvo acción. De hecho su último triunfo fue el de la segunda jornada de Champions, pues después también cayó frente a Sochi. Este miércoles buscará otros 3 puntos que mantengan vivas sus aspiraciones de avanzar a octavos de final.



Champions League – Fecha 3

Zenit vs Juventus

Estadio: Krestovski

Hora: 2:00 pm



Posibles formaciones



Zenit: Kritsyuk; Sutormin, Wilmar Barrios, Chistyakov, Lovren, Douglas Santos; Malcom, Kuzyaev, Wendel, Claudinho; Azmoun. DT: Serguei Semak.



Juventus: Szczęsny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Juan Cuadrado, Locatelli, Bentancur, Bernardeschi; Chiesa, Kean. DT: Massimiliano Allegri.