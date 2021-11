¡Qué partidazo! Atalanta, del K.O. a la dicha por Muriel y Zapata

Un partidazo, uno de esos espectáculos que solo es capaz de dar la Champions League, es lo que brindaron Young Boys y Atalanta en el grupo F, un duelo lleno de goles y entrega y, lo más importante, ¡con mucho sabor colombiano!





Se remontaron, se amenazaron, se exigieron y acabaron firmando un 3-3, en el que Muriel se vistió de héroe y Zapata se reportó también en el marcador.



Justo abría la cuenta el vallecaucano en una de esas jugadas de goleador, de afortunado: a los 10 minutos lo encontraba la pelota en todo el centro del área y él de media vuelta le metía potencia al disparo, que rozaba a un zaguero y se metía. ¡Todo le sale con Atalanta!



Pero se fue diluyendo un poco ese ataque feroz que distingue a Atalanta y en ese pestañeo apareció Siebatcheu a los 39 para sorprenderlos a todos en el cabezazo y celebrar el 1-1 parcial.



Suerte que a los 49 minutos Palomino tomaba un remate al que a tiempo le hacía el quite Zapata, lo que le devolvía el alma al cuerpo a un Atalanta que se había complicado solo en el primer episodio.



Lo intentaría de nuevo Zapata pero esta vez sin tanta claridad y parecía penalti ese desplome que no compraba el árbitro sobre Pezzella. Se animaba el juego, sin duda... y casi pedía un hombre fresco, como Muriel, para refrescar el ataque.



Una más tendría Zapata a 20 minutos del final, luchando como siempre e impactando muy debajo la pelota para elevarla, y de nuevo se desperdiciaría su esfuerzo cuando se resbalaba Malinoskyi en una jugada que el propio goleador proponía.



Pero entonces la debacle: no podía concretar el equipo italiano y de tanto insistir se agotaba, mientras su rival aprovechaba que la defensa dormía mientras aparecía Sierro a los 80 y con un remate cruzado celebraba el 2-2.



No supo reaccionar Atalanta y era cuestión de un K.O cantado, el que concretó Hetfi a los 84. Pero faltaba el momento Kodak de la noche: llegaba al partido Muriel y en la primer pelota que tocaba la pedía y ¿adiviene? ¡Marcaba el gol del empate 3-3.



Dice la tabla que Atalanta es tercero con 6 puntos, a uno de Villarreal y que la ilusión de la Champions vuelve a arder. Y se salvó Atalanta en la última jugada del partido.. claro, no podía ser un mejor cierre. ¡Qué linda que es la Champions!