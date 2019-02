¡Vuelve la Champions! Partidos 'de infarto' en los octavos de final

El momento decisivo de la Liga de Campeones con los enfrentamientos directos sin margen de error, entran ya en escena con el Wanda Metropolitano de Madrid como destino final, con el videoarbitraje (VAR) como novedad y plantillas reforzadas tras el mercado invernal.





Dieciséis aspirantes afrontan el tramo determinante de una competición copada por el pleno que mantiene el fútbol inglés, con todos sus representantes como aspirantes. Los duelos quedarán definidos a lo largo del próximo mes, con cuatro encuentros cada semana.



El Olímpico de Roma y Old Trafford ponen en acción la ida de los octavos. El Roma recibe al Oporto y el Manchester United al París Saint Germain este martes (ambos a las 3:00 p.m. hora colombiana) en uno de los enfrentamientos con más alicientes de la ronda.



El representante italiano pretende reeditar el buen papel de hace un año, cuando llegó a semifinales tras superar a uno de los grandes favoritos del torneo, el Barcelona. No atraviesa su mejor momento el conjunto de Eusebio di Francesco, que se mide al Oporto, uno de los equipos que más se han reforzado este invierno y que domina la Liga de Portugal.



La evidente mejoría del Manchester United desde que el noruego Ole Gunnar Solskjaer sustituyó a Jose Mourinho, alienta el duelo contra el París Saint Germain, eterno candidato, que no podrá contar con el brasileño Neymar. No conoce la derrota el equipo inglés que deambuló por la fase de grupos y que ha recuperado todas sus expectativas impulsado por la mejoría de sus futbolistas, especialmente del francés Paul Pogba.



El campeón, el Real Madrid, retomará la defensa de su corona el miércoles (3:00 p.m.), en el Johan Cruyff Arena ante el Ajax. El cuadro blanco también disfruta de la mejoría propiciada por el cambio en el banquillo y parece haber encontrado el tono adecuado en el momento clave del curso.



El Ajax, por su parte, acecha al PSV Eindhoven por el liderato de Holanda. Diecisiete trofeos de la máxima competición europea se concentran en este duelo.



Serán trece títulos del Real Madrid más los cuatro del equipo holandés, que vuelve a presumir de juventud y talento en su plantel.



El pulso entre el Tottenham, de Dávinson Sánchez y el Borussia Dortmund en Wembley completará la semana (miércoles, 3:00 p.m. hora colombiana). El cuadro londinense no disfruta de su mejor momento. Condicionado por las bajas de alguno de sus jugadores más determinantes recibe al líder de Alemania, que pretende acabar con el dominio germano del Bayern Múnich.



Pausa de una semana



El resto de las eliminatorias de la ida de los octavos de final se disputarán una semana más tarde.



El Lyon, en pleno crecimiento y único capaz de vencer hasta ahora en la Ligue 1 al París Saint Germain, pone a prueba al Barcelona. El conjunto azulgrana, advertido por sus malas experiencias en los últimos años, en los que se estancó en los cuartos de final, tiene entre ceja y ceja este torneo. Dominador de LaLiga asume su condición de favorito ante el representante francés.



El equipo de Ernesto Valverde visitará el Parque Olímpico el martes igual que el enfrentamiento entre el Liverpool y el Bayern Múnich, otro de los más llamativos de octavos. El conjunto de Jurgen Klopp, una de las sensaciones por su fútbol en lo que va de curso, fue condenado a la segunda plaza en la fase de grupos y emparejado, después, con el campeón alemán.



Las fuerzas están equilibradas entre el finalista del pasado año y actual líder de la Premier y el Bayern, apartado del dominio en la Bundesliga.



El Atlético Madrid deposita todas sus expectativas en la Liga de Campeones. Su posible condición de anfitrión el 1 de junio, en el Wanda Metropolitano, alienta la ilusión madrileña, que va a contemplar el retorno a España de Cristiano Ronaldo.



El astro portugués es la gran amenaza del Atlético en la cita de octavos, que quedarán completados con el choque entre el Schalke y el Manchester City del español Pep Guardiola. El equipo alemán, sin el protagonismo deseado en la competición de su país, espera en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen al City, que entra en un momento clave con la eliminatoria continental y la carrera por el liderato en Inglaterra con el Liverpool.