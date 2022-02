Villarreal salvó el empate en casa con Juventus: ¡se sacaron chispas!

Este martes, en el estadio de la Cerámica, Villarreal y Juventus protagonizaron un entretenido duelo de octavos de final de UEFA Champions League. Al final, un 1-1 tras las anotaciones de Dusan Vlahovic y Dani Parejo. La vuelta será 16 de marzo (3:00 pm). Todo quedó abierto y el desquite será en Turín.

Apenas transcurrían 33 segundos cuando la Juve dio el primer golpe. No dejó ni acomodar al Villarreal en cancha y castigó luego de una mala entrega sobre medio campo y tras el pase largo de Danilo, el atacante serbio Dusan Vlahovic la bajó de pechó, se acomodó y sacó un derechazo, por entre dos defensores, instalando la pelota por el palo derecho del arquero Gerónimo Rulli. Debut soñado en Champions League para el jugador de 22 años.



La 'Máquina Amarilla' reaccionó hasta el minuto 13. Robo de pelota a Danilo y Giovani Lo Celso sorprendió con un disparo que se estrelló en el ángulo. Clarísima opción de gol para el elenco español. La respuesta del elenco italiano fue inmediata. Danilo metió una pelota larga en diagonal, en busca de Álvaro Morata, pero el arquero Rulli se interpuso en su camino. Jugada prometedora.



Villarreal también tuvo una buena aproximación con un taco de Arnaut Danjuma, pero el arquero Wojciech Szczeny lució muy seguro abajo.



Con el pasar de los minutos, Juventus se adueño del balón y empezó a controlar el juego a su antojo. Para Villarreal cada vez se hacía más difícil pisar el último cuarto de cancha. La defensa italiana era muy nutrida. Además, cada vez que tenían el turno de atacar, los de Massimiliano Allegri llegaban con volumen y rompían con más facilidad la última línea. Con el 0-1 se fueron al entretiempo.



Lo que se vino en el segundo tiempo fue todo un "show ofensivo" del Villarreal, pasados los diez minutos. La Juve sufrió y por más que intentó dar la vuelta, no lo consiguió. El equipo español consiguió ocupar los espacios y se acercó a predios de Szczesny hasta hacer daño, algo que en la primera etapa no hizo con claridad.



A los 60', Dani Parejo probó con un zapatazo de media distancia que se fue elevado. Apenas pasaron seis minutos cuando Étienne Capoue mandó un centro "con veneno" para Parejo, quien apareció por el único espacio en el área, y conectó de pierna zurda para emparejar el marcador. Una puñalada para los de Allegri que venía de hacerlo todo bien en el primer tiempo, y en el complemento solo fueron confusión.



¡Lo que faltaba! Sobre los 84 minutos, el arquero Rulli protagonizó la atajada del partido, después de una buena acción de Vlahovic, quien recibió de Morata, se giró e intentó el disparo. El arquero se estiró para atrapar, en dos tiempos, la pelota que pudo haber hecho mucho daño en el remate del partido.