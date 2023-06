Lo sabe todo: Mourinho predijo triunfo de Guardiola hace cuatro años

Es una de las rivalidades más destacadas de los últimos años: Pep Guardiola vs José Mourinho. Ambos han sumado un poco a la vendetta más taquillera de los banquillos, señalándose con algún "debería darle vergüenza" o es el 'puto amo'. Pero nunca les faltó respeto profesional porque saben que eso los hizo mejores a ambos.

Ahora es el momento de saborear la victoria para Guardiola, quien ha roto unos cuantos récords con el título de la Champions League junto a Manchester City, una feliz revancha de 2021 y una coronación que mereció de principio a fin, en una temporada con triplete a bordo.



Lo curioso es que muchos dudaron pero Mourinho no: sabía que la noche de Estambul le iba a llegar a su tradicional oponente.



En una entrevista con 'Bein Sports', en mayo de 2019, lo predijo todo: "cuando hablas de Guardiola, no sólo lo haces de uno de los mejores entrenadores del momento, sino que hablas de uno de los mejores managers de siempre. Ganó la Champions League dos veces con el Barcelona y luego no la ganó con el Bayern de Múnich ni con el Manchester City, pero no podemos decir que Pep no es la persona correcta para ganar la Champions con el City".



Y añadió: "¿Puedes encontrar a alguien mejor que él para ganarla con el City? Creo que probablemente sea una cuestión de tiempo, sólo una cuestión de tiempo".

Mourinho, hoy en la Roma, derrotado en la final de la última Europa League, regaló la medalla de plata a un pequeño hincha porque no festeja los segundos lugares. Pero a la hora de reconocer los méritos de los otros no falla. Que lo diga Pep Guardiola.