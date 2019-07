Klopp repite el gol que eliminó al Barcelona: una lección de fútbol

Dicen que la memoria vuelve permanentemente al día y la hora en la que fue más feliz. Es un acto irreflexivo pero frecuente. Como un gol que supone la clasificación a la final de la una Champions League...

A ese momento ha vuelto el técnico del Liverpool, Jurguen Klopp, en un divertido video en el que explica los detalles de ese inolvidable partido en el que Liverpool, en Anfield, remontó un 3-0 en contra que sufrió en el juego de ida y se impuso por 4-0, lo que lo clasificó a la final y lo encaminó al título europeo.





Liverpool

Klopp, DT de Liverpool

El DT y el asistente Pep Lijnders repasan el video de aquel partido y en medio de risas y, de nuevo, celebraciones, cuentan detalles de cómo se vivió en el campo.



Insisten en la importancia de la mentalidad de los jugadores, de lo que influyó aquella atmósfera tan especial de Anfield y en el altísimo nivel de juego y la mínima cantidad de errores que se cometieron los hombres de Liverpool.



La analizar aquel cuarto gol de Origi, ambos comentan: "Es tan difícil finalizar bien esa jugada, que no se puede creer", dice Klopp. Y Lijnders explica entre risas: "Les sorprendió, él (Origi) se queda solo porque Dickok estaba marcando la defensa... Si, no es importante, pero estaba solo".



"Les dije que no iban a defender, no en esa situación, el fútbol es siempre así. Si alguien marca otro comete el error, pero en ese momento Barcelona no podía esperar que hiciéramos un saque tan rápido, eso le da más valor, es increíble. Nunca en mi vida se me olvidará", concluyó Klopp.