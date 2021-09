Todo muy Guardiola: ¿por qué fustigó a sus jugadores si golearon?

Manchester City venció 6-3 a Leipzig en un intenso estreno en la Champions League, de la que viene de ser finalista. Semejante goleada fue alabada por lac rítica y los hinchas y al parecer les gustó a todos... menos a Pep Guardiola.

El DT arremetió contra Riyad Mahrez y Jack Grealish durante la abultada victoria ante el desconcierto de miles de hinchas en el estadio.



¿Por qué?

⚽️ Jack Grealish: 1 gol, 1 asist

⚽️ Riyad Mahrez: 1 gol



Pep Guardiola:pic.twitter.com/3fLiKzUGuZ — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) September 16, 2021



La imagen del grito en la cara de Mahrez, autor de uno de los tantos, cuando el duelo iba 4-2, fue desconcertante. El DT estaba iracundo. El atacante intentaba hablar pero Pep no lo aceptaba y las cámaras captaron muchas palabras que empiezan con F.



Grealish no lo pasó mejor y en el descanso se le podía ver junto al DT que le gritaba órdenes.



Pues Guardiola despejó las dudas “Hablamos en el descanso sobre la forma en que tenemos que hacerlo y ellos no lo hicieron. Las peleas ocurren. No es fácil controlarlo (a Leipzig), pero cuando recuperas ese balón hay muchos jugadores delante del balón y en la transición para hacer uno o dos pases por detrás tienes la oportunidad de atacar", dijo.



Las quejas, entonces, no eran por los goles sino por el poco compromiso en defensa. A la ofensiva, por ejemplo, dijo sobre Grealish: “Me encantó. Las últimas semanas, no podía esperar a este juego, ha sido una gran noche". Ah bueno. ¡Menos mal que le gustó! Pobres muchachos como el partido no hubiera terminado tan bien...