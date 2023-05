¿Por qué validaron gol del City contra Real Madrid si la pelota salió?

Real Madrid y Manchester City no pudieron evitar el empate 1-1, que dejó la semifinal muy abierta de cara a la revancha, en el Etihad Stadium, por la Champions League.

Y el partido de ida, en el Bernabéu, no se salvó de la polémica, que inclusive le costó la tarjeta amarilla al técnico Carlo Ancelotti.



El momento clave fue una jugada aislada en la que Bernardo Silva recupera una pelota sobre la raya, la cual es el inicio de la jugada en la que Kevin De Bruyne encuentra el golazo del 1-1. El cruce de líneas que hace el canal Bein Sports demuestra que, como dijo en la propia raya Lucas Vásquez, la pelota sale completamente del campo y debió sancionarse



Sin embargo, hay varios matices. El primero, que el árbitro no se percató y no es una acción en la que el VAR pudiera intervenir; el segundo, que Real Madrid acaba recuperando la pelota tras esa acción puntual, que hay una pérdida de Camavinga y que en ese momento el Manchester City inicia la jugada del gol que ya no estaría viciada.



Eurosport consultó a emisarios de UEFA que reconocieron haber visto la pelota fuera del campo, pero el error de Camavinga, a pesar del airado reclamo en el campo y en la rueda de prensa, no procede.